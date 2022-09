"Drogas sí, pero chocolates no" Drew Barrymore relata infancia

Durante la infancia es cuando se forja la personalidad y rasgos de las personas, para muchas personas suele ser la mejor época de su vida pues se vive sin responsabilidades ni problemas de adulto; pero para Drew Barrymore no fue así.

La actriz relató en su podcast lo difícil que había sido su infancia, pues su salto a la fama en la película E.T con tan solo seis años, eso la arrastró a tener los típicos problemas con el abuso de sustancias que viven muchas celebridades de Hollywood.

La atípica familia de Barrymore fue lo que la llevó por el mal camino, según relato la estrella en su podcast Drew´s News.

La plática en su programa, junto a su amigo y también actor Rob Lowe consistía en dar su opinión acerca del consumo de golosinas en los niños, los efectos negativos que termina provocando el azúcar en su desarrollo y cuáles son las acciones que toman como padres.

Fue en ese momento que la actriz, mundialmente conocida por Los Ángeles de Charlie, relató que, en su casa sus padres le permitían consumir drogas siendo apenas una niña, pero que le tenían prohibido el consumo de chocolates.

"

Mi madre no me dejaba consumir azúcar. Studio 54 (por la mítica discoteca neoyorquina), la marihuana y el alcohol estaban bien, pero no podía tocar el azúcar", compartió.