Dulce se someterá a cirugía por empiema pleural

La cantante Dulce, quien fue hospitalizada de urgencia, padece un empiema pleural, una condición que ocurre como consecuencia de una neumonía, por lo que deberán operarla en los próximos días.

“Ella tiene un empiema pleural, que es básicamente lo que te queda después de haber pasado por un proceso de neumonía, es algo relativamente común, pero no deja de ser algo muy problemático”, informó Moisés González, su yerno.

Con el comunicado oficial se aclaran los rumores que vinculaban la cirugía con el tumor canceroso que le fue detectado a principios de 2024, por el cual se le extirpó un riñón.

"No tiene nada que ver con el diagnóstico anterior, no es una metástasis, la señora no tiene cáncer, ni colapsado el pulmón", aclaró.

El estado de salud de la intérprete es delicado, sin embargo, siguiendo el tratamiento médico al pie de la letra, la recuperación será de aproximadamente 20 días luego de la operación.

En sus redes sociales, la cantante pidió comprensión y dejó claro que información oficial será compartida únicamente a través de su cuenta y su círculo cercano.

Comentarios