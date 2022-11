E.T. regresa a casa; celebra 40 años de su estreno

Con motivo de los 40 años de su estreno, la película E.T. El Extraterrestre regresa a los cines para conectar de nuevo con la audiencia que creció con esta historia y para que las generaciones más jóvenes descubran su encanto por primera vez.

Considerada una de las películas más importantes de la década de los 80’s, la historia nos cuenta cómo un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra, bajo los cuidados de tres hermanos, un adolescente, un niño y una pequeñita.

De ahí deriva el planteamiento principal de la película, el contraste entre la visión del mundo para un niño y para un adulto. El poder de la imaginación que llega a ser tan poderoso que puede cambiar vidas y el aceptar y proteger a alguien diferente a ti.

La trama está inspirada en la propia vida de su director, Steven Spielberg, quien en su infancia sufrió el divorcio de sus padres. “Era una fantasía de mi niñez contar la historia de un mejor amigo especial, que rescata a un niño de la tristeza de un divorcio”.

Esto se refleja perfecto en la relación entre E.T. y Elliot, quien viene de una familia que vive la ausencia de un padre pero tiene una mamá que trata de mantener unida a su familia y los hermanos aprendiendo a cuidarse y a ser cómplices entre ellos.

Spielberg fue consciente de lo importante que sería elegir a su elenco, principalmente a los niños: “La película es acerca de un mundo de niños. La vida vista desde sus ojos”, afirmó. Así que regresemos al cine a volar junto con E.T. y a recordar la importancia de ante todo, mantener nuestra capacidad de creer.



'E.T. fue mi primera historia sobre amor. El amor de los niños hacia E.T. y también de los adultos hacia él”

-Steven Spielberg, Director de E.T.