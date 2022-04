Edén Muñoz le dedica canción a Debanhi

La canción describe el dolor que genera la ausencia de una persona.

Edén Muñoz escribió el tema Te voy a encontrar en honor a Debanhi Escobar, quien fue encontrada sin vida después de más de 10 días desaparecida.

"Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos", escribió Muñoz, exintegrante de Calibre 50.

La canción describe el dolor que genera la ausencia de una persona y los recuerdos que inundan su hogar, y la desesperación de no tener noticias de un ser querido que está desaparecido.