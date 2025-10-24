Edith Márquez volverá a la Arena con gira 'Eterna e Inolvidable'

La cantante Edith Márquez se reporta lista para volver a estar frente a frente con los regios, a quienes les presentará un espectáculo completamente renovado, como parte de su nueva gira.

Eterna e Inolvidable es el título del tour que le permitirá presentarse en diferentes ciudades, entre ellas Monterrey, a donde llegará el próximo 7 de noviembre.

Será en la Arena Monterrey donde la ex Timbiriche, considerada una de las mejores intérpretes de México en la actualidad, donde ofrezca sus canciones de ayer y hoy.

“Es un concierto de aproximadamente dos horas, donde yo soy la más feliz porque tengo un deshago total y absoluto, dejo mi alma y mi corazón en cada escenario y sobre todo en la Arena Monterrey que es un recinto muy imponente, es majestuoso, ahí se crea una magia muy especial, entre el público y quienes estamos en el escenario.

“Trato de no hablar mucho, yo prefiero irme canción tras canción, para conservar el ritmo del espectáculo y, sobre todo, para poder cantarle más de mis canciones al público”, dijo.

La pasión que imprime en cada interpetación le ha valido para forjar un estilo único, mismo que el público celebra, mucho más cuando presencian una de sus actuaciones en vivo.

Edith le canta al amor, y al desamor, en balada o en canción ranchera, lo importante es “no quedarse con nada” y dejar que fluya el sentimiento.

“Cuando haces las cosas con esta pasión con las que yo las hago, la gente lo nota y lo agradece, se crea una conexión, esa pasión es la que ha sentido el público, eso es lo que sienten y es por eso que sigue habiendo una conexión única”.

La cantante tiene grandes éxitos que no sólo le han permitido estar vigente, sino ser una de las grandes favoritas de la música

“Me baso mucho en lo que el público quiere escuchar, hay canciones que a mi me encantan, pero prefiero darle paso a las que la gente quiere. Me baso mucho también en las plataformas que me dicen cuántas personas han bajado ese tema, pero no tengo duda que la selección que hemos hecho ha sido buena”, expresó.

Comentarios