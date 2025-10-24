Cerrar X
Edith_Marquez_Photo3_65508e4eea
Escena

Edith Márquez volverá a la Arena con gira 'Eterna e Inolvidable'

La cantante ofrecerá un espectáculo de aproximadamente dos horas en la Arena Monterrey, interpretando sus éxitos con pasión y conexión directa con el público

  • 24
  • Octubre
    2025

La cantante Edith Márquez se reporta lista para volver a estar frente a frente con los regios, a quienes les presentará un espectáculo completamente renovado, como parte de su nueva gira.

Eterna e Inolvidable es el título del tour que le permitirá presentarse en diferentes ciudades, entre ellas Monterrey, a donde llegará el próximo 7 de noviembre.

Será en la Arena Monterrey donde la ex Timbiriche, considerada una de las mejores intérpretes de México en la actualidad, donde ofrezca sus canciones de ayer y hoy.

“Es un concierto de aproximadamente dos horas, donde yo soy la más feliz porque tengo un deshago total y absoluto, dejo mi alma y mi corazón en cada escenario y sobre todo en la Arena Monterrey que es un recinto muy imponente, es majestuoso, ahí se crea una magia muy especial, entre el público y quienes estamos en el escenario.

“Trato de no hablar mucho, yo prefiero irme canción tras canción, para conservar el ritmo del espectáculo y, sobre todo, para poder cantarle más de mis canciones al público”, dijo.

La pasión que imprime en cada interpetación le ha valido para forjar un estilo único, mismo que el público celebra, mucho más cuando presencian una de sus actuaciones en vivo.

Edith le canta al amor, y al desamor, en balada o en canción ranchera, lo importante es “no quedarse con nada” y dejar que fluya el sentimiento.

“Cuando haces las cosas con esta pasión con las que yo las hago, la gente lo nota y lo agradece, se crea una conexión, esa pasión es la que ha sentido el público, eso es lo que sienten y es por eso que sigue habiendo una conexión única”.

La cantante tiene grandes éxitos que no sólo le han permitido estar vigente, sino ser una de las grandes favoritas de la música

“Me baso mucho en lo que el público quiere escuchar, hay canciones que a mi me encantan, pero prefiero darle paso a las que la gente quiere. Me baso mucho también en las plataformas que me dicen cuántas personas han bajado ese tema, pero no tengo duda que la selección que hemos hecho ha sido buena”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
Whats_App_Image_2025_10_23_at_3_09_48_PM_fc8d273b17
Checa todo lo que puedes hacer este fin de semana
thumbnail_IMG_2379_0de9e54247
Tributo a Michael Jackson deslumbra en la Arena Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_33_16_PM_3ceffaf338
Recibe Miguel Flores a cónsul de Canadá para fortalecer relación
dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×