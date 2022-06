Eiza González y Jason Momoa terminan por... ¿infidelidad?

Jason Momoa y Eiza González se separaron después de salir durante solo cuatro meses, según informan medios internacionales.

Sin embargo, una segunda fuente compartió con la revista que Momoa, de 42 años, y González, de 32, "esperan que puedan resolverlo".

El actor de "Dune" y la estrella de "Baby Driver" comenzaron a salir de forma exclusiva en febrero "después de conocerse a través del trabajo y conexiones mutuas".

"Se aman mucho, habiendo salido en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público", había asegurado una fuente en mayo para contar cómo iba la relación. "No es nada serio todavía", según lo reportado por la revista People.

"Pasaron tiempo juntos cuando pudieron y lograron que funcionara entre sus dos apretadas agendas", continuó la fuente en ese momento.

La fuente había dicho que González compartía "el mismo espíritu" que Momoa y era una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte".

El informante señaló en su momento que el actor de "Juego de Tronos" "no iba a apresurarse" en una nueva relación dado que apenas en enero se había separado de Lisa Bonet, de 54 años. La pareja se divorció tras cinco años de matrimonio y otros más como pareja.

"No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar en nada rápido", comentó, refiriéndose a su hija, Lola, de 14 años, y a su hijo, Nakoa-Wolf, de 13, a quienes comparte con la actriz del "Show de Cosby".