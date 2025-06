El actor Omar Sy, es nuevo copropietario del París Basketball

El popular actor francés Omar Sy, quien es conocido por su papel en la cinta "Intouchables" de 2011, se ha convertido este jueves en copropietario del Paris Basketball.

El Paris Basketball es el principal club de dicho deporte de la capital francesa.

Mediante un comunicado, el club dijo que "esta integración viene a reforzar las ambiciones del club".

En el documento no se detalla el porcentaje de su participación ni la cantidad de efectivo invertido.

En un vídeo colgado por el Paris Basketball en redes sociales, Sy dice que en el pabellón del club "hacía mucho que no sentía algo así con el deporte en París".

Bienvenue @OmarSy , nouveau co-propriétaire de @ParisBasketball ✨



Welcome @OmarSy , new co-owner of @parisbasketball ✨ pic.twitter.com/2FDCsPGokg