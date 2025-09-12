Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_6930af94e1
Escena

El actor Roberto Cázares va de frente a nuevos retos

El actor regio Roberto Cázares avanza a paso firme y sigue abriéndose paso en grandes proyectos, ahora forma parte del elenco de la serie Las Muertas

  • 12
  • Septiembre
    2025

A paso firme, con determinación, un gran talento y muchos sueños por cumplir, es como avanza en su carrera como actor Roberto Cázares, joven regiomontano que forma parte de la serie Las Muertas, recién estrenada en Netflix con figuras de gran trayectoria.

El afamado director de cine Luis Estrada se estrena en el formato al dirigir esta serie, inspirada en el caso de Las Poquianchis y basada en la novela Las Muertas, escrita por Jorge Ibargüengoitia y publicada en 1977.

DETALLE 2 .jpeg

"Ser parte de Las Muertas como actor, significa mucho y me siento muy feliz por ello, hay muchas razones, pero si fuera puntual sería por la historia que se cuenta, por compartir set con actores que desde hace tiempo ya admiraba y por estar bajo la dirección de Luis Estrada, a quien considero un genio", dijo Cázares.

Arcelia Ramírez, Alfonso Herrera, Paulina Gaitán, Leticia Huijara y Joaquín Cosío forman parte del elenco de la serie, que tiene seis episodios.

DETALLE 1.jpg

"Esta serie, más allá de reflejar las atrocidades de Las Baladro y de ser entretenimiento, es también una crítica feroz y satírica a los varios niveles de poder y corrupción del México de ayer, que aún vemos reflejados en el México de hoy. Espero que el público viva la serie con la misma intensidad con la que la hicimos", expresó Roberto.

En Las Muertas interpreta al Agente Castro, por lo que hace mancuerna con el actor Dagoberto Gama

DETALLE 3.jpeg

Con una gran trayectoria en teatro, el actor ha ido abriéndose paso en proyectos de streaming, pues antes participó en la serie Sierra Madre y justamente hoy se estrena otra en la que participa, llamada Cada Minuto Cuenta, en ella personifica aValenzuela, un soldado del ejército mexicano, que también le dejó grandes lecciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_d4ff161107
El nuevo libro de Dan Brown posee una trama poderosa
545412086_1239155128251432_2523336112680909243_n_04a0202661
Luis Estrada debuta en series con 'Las Muertas' en streaming
AP_25242437269392_2a8ae41d87
Guillermo del Toro presenta en Venecia su esperado ‘Frankenstein’
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_ef7edd1f95
Confirman autoridades el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2f723c97e7
Detienen en Paraguay a Hernán 'N', líder de 'La Barredora'
Whats_App_Image_2025_09_12_at_8_49_33_PM_1_e59ebd473f
Usarán 150 oficiales en operativo por el Grito en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×