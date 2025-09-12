El actor Roberto Cázares va de frente a nuevos retos

A paso firme, con determinación, un gran talento y muchos sueños por cumplir, es como avanza en su carrera como actor Roberto Cázares, joven regiomontano que forma parte de la serie Las Muertas, recién estrenada en Netflix con figuras de gran trayectoria.

El afamado director de cine Luis Estrada se estrena en el formato al dirigir esta serie, inspirada en el caso de Las Poquianchis y basada en la novela Las Muertas, escrita por Jorge Ibargüengoitia y publicada en 1977.

"Ser parte de Las Muertas como actor, significa mucho y me siento muy feliz por ello, hay muchas razones, pero si fuera puntual sería por la historia que se cuenta, por compartir set con actores que desde hace tiempo ya admiraba y por estar bajo la dirección de Luis Estrada, a quien considero un genio", dijo Cázares.

Arcelia Ramírez, Alfonso Herrera, Paulina Gaitán, Leticia Huijara y Joaquín Cosío forman parte del elenco de la serie, que tiene seis episodios.

"Esta serie, más allá de reflejar las atrocidades de Las Baladro y de ser entretenimiento, es también una crítica feroz y satírica a los varios niveles de poder y corrupción del México de ayer, que aún vemos reflejados en el México de hoy. Espero que el público viva la serie con la misma intensidad con la que la hicimos", expresó Roberto.

En Las Muertas interpreta al Agente Castro, por lo que hace mancuerna con el actor Dagoberto Gama

Con una gran trayectoria en teatro, el actor ha ido abriéndose paso en proyectos de streaming, pues antes participó en la serie Sierra Madre y justamente hoy se estrena otra en la que participa, llamada Cada Minuto Cuenta, en ella personifica aValenzuela, un soldado del ejército mexicano, que también le dejó grandes lecciones.

