El Club de los Graves comparte la magia de la música

El Club de los Graves es la serie de Disney+ en la que Carlos Vives interpreta a un maestro. Ya están disponibles los 10 capítulos.

El regreso de Carlos Vives a las pantallas como actor no podía haber sido mejor, pues interpretar a un maestro que enseña a sus alumnos la magia que puede hacer la música es sin duda la mejor forma de reencontrarse con los sets de grabación.

El Club de los Graves, serie de 10 capítulos ya disponibles en Disney+, es para el colombiano la oportunidad de llevar mensajes positivos al público, mientras da vida al profesor Amaranto Molina.

“Es la oportunidad de que el personaje hable de cosas que no se hablan a la juventud sobre la música. Amaranto me permite contar historias que he ido aprendiendo a través del tiempo y que hablan de cosas, de puentes que nos unen, pero también de los muros de una industria en donde se segmenta”, dijo en entrevista.





La serie narra cómo un profesor, poco convencional, llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical; ahí se encargará de Los Graves, un grupo de alumnos que son relegados por no ser convencionales.

Amaranto los ayudará a sanar e inspirarse para expresar el talento único que poseen, aunque eso significa lucha contra el director Kramer, quien tiene como pasatiempo excluir a todos. Sobre este tema de ser diferente a lo que se espera, Vives destacó que él también en su momento fue enviado al ‘Club de los Graves’.

“Yo estuve, pero no lo sabía”, dijo entre risas. “Cuando yo hice mi propuesta musical, en ese momento me mandaron directamente al club de los graves, diciendo que estaba loco y que no iba a funcionar”.

Sin embargo, en su caso también hubo maestros que creyeron en él y le inyectaron la confianza necesaria para trabajar y ganarse un lugar en el mundo de la música, en donde ha sido merecedor de dos premios Grammy y 15 Grammy Latinos, entre otros reconocimientos.