El diablo viste a la Moda 2 presenta su primer tráiler

Este miércoles por la mañana se lanzó el primer avance de El diablo viste a la Moda 2, la esperada secuela de la icónica película de 2006.

Con la icónica canción “Vogue” de Madonna de fondo, el tráiler apenas da pistas sobre la trama, pero muestra a Andy Sachs (Anne Hathaway) entrando en un ascensor tras Miranda Priestly (Meryl Streep), quien le dice: "Took you long enough (Ya era hora)".

🚨 The first teaser trailer for ‘The Devil Wears Prada 2’ has been released. Out May 1st, 2026. pic.twitter.com/85MaBVQyri — Pop Base (@PopBase) November 12, 2025

El filme original, basado en la novela de Lauren Weisberger, relataba la experiencia de Andy, una recién graduada en periodismo, al integrarse como asistente en la exigente revista de moda Runway.

La secuela promete explorar la perspectiva de Miranda mientras enfrenta los cambios y el declive de la industria impresa.

Además del regreso de Hathaway y Streep, se confirma la participación de Emily Blunt y Stanley Tucci, así como de Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora.

Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus personajes de la primera película.

David Frankel vuelve a dirigir con guion de Aline Brosh McKenna, bajo la producción de Wendy Finerman y Karen Rosenfelt.

El estreno en cines está programado para el 1 de mayo de 2026.

Comentarios