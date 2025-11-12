Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
Escena

El diablo viste a la Moda 2 presenta su primer tráiler

Este miércoles por la mañana se lanzó el primer avance de El diablo viste a la Moda 2, la esperada secuela de la icónica película de 2006

  • 12
  • Noviembre
    2025

Este miércoles por la mañana se lanzó el primer avance de El diablo viste a la Moda 2, la esperada secuela de la icónica película de 2006. 

Con la icónica canción “Vogue” de Madonna de fondo, el tráiler apenas da pistas sobre la trama, pero muestra a Andy Sachs (Anne Hathaway) entrando en un ascensor tras Miranda Priestly (Meryl Streep), quien le dice: "Took you long enough (Ya era hora)".

El filme original, basado en la novela de Lauren Weisberger, relataba la experiencia de Andy, una recién graduada en periodismo, al integrarse como asistente en la exigente revista de moda Runway.

La secuela promete explorar la perspectiva de Miranda mientras enfrenta los cambios y el declive de la industria impresa.

Además del regreso de Hathaway y Streep, se confirma la participación de Emily Blunt y Stanley Tucci, así como de Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora.

Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus personajes de la primera película.

David Frankel vuelve a dirigir con guion de Aline Brosh McKenna, bajo la producción de Wendy Finerman y Karen Rosenfelt.

 El estreno en cines está programado para el 1 de mayo de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T131711_650_3c7857f094
Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford
escena_jonhy_depp_de333396c0
Johnny Depp presenta en su nueva película en Argentina
samuel_magisterio_21eb43ccf0
Reconoce Samuel al magisterio por 4 primeros lugares en educación
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_10_35_PM_3a06f1efe0
Arranca operativo por el Buen Fin en Saltillo
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_10_33_PM_4cdb2c86d4
Saltillo modernizará su aeropuerto con inversión de $600 mdp
Whats_App_Image_2025_11_13_at_7_56_59_PM_ef079560b5
Nueva tragedia en carretera Saltillo Zacatecas
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×