El Hall of Fame del Rock & Roll 2025 celebra una clase legendaria

El Salón de la Fama del Rock & Roll dio la bienvenida a sus nuevos miembros durante una vibrante ceremonia celebrada el sábado en el Teatro Peacock de Los Ángeles, una noche que combinó homenajes, duetos inesperados y actuaciones memorables. Entre los homenajeados destacaron Outkast, Cyndi Lauper, Soundgarden, Salt-N-Pepa, The White Stripes y el legendario Chubby Checker, entre otros artistas que han marcado generaciones.

De acuerdo con las reglas del Salón, los artistas se vuelven elegibles 25 años después de su primer lanzamiento.

Los nuevos inmortales del rock & roll

Outkast

El icónico dúo de rap formado por André 3000 y Big Boi en los noventa fue presentado por Donald Glover. Su popurrí incluyó los clásicos “Hey Ya”, “Ms. Jackson” y “Roses”, con invitados como Janelle Monáe, JID, Doja Cat, Killer Mike y Sleepy Brown.

Bad Company

Los rockeros británicos recibieron el homenaje de Mick Fleetwood. En el escenario, el baterista Simon Kirke tocó junto a Nancy Wilson (Heart), Joe Perry (Aerosmith) y Chris Robinson (Black Crowes), interpretando himnos como “Feel Like Makin’ Love” y “Bad Company”.

Cyndi Lauper

La pionera del pop ochentero fue presentada por Chappell Roan y deslumbró con un medley de “Girls Just Wanna Have Fun”, “Time After Time” y “True Colors”. La acompañaron Avril Lavigne, Raye y Salt-N-Pepa, en una actuación que puso al público de pie.

Soundgarden

El comediante Jim Carrey presentó a la banda de Seattle, cuyo homenaje estuvo cargado de emoción. Los miembros sobrevivientes tocaron junto a Taylor Momsen y Brandi Carlile, mientras que Toni Cornell, hija del fallecido vocalista Chris Cornell, compartió escenario con Nancy Wilson.

Salt-N-Pepa

El influyente grupo femenino de rap fue introducido por Missy Elliott. Interpretaron un medley de “Push It”, “Let’s Talk About Sex” y “Shoop”, con una aparición especial de En Vogue.

Chubby Checker

El rey del twist ingresó mediante un homenaje en vídeo, aceptando el reconocimiento de forma remota. Su legado incluye clásicos como “The Twist” y “Let’s Twist Again”.

Joe Cocker

El recordado intérprete británico fue presentado por Bryan Adams, quien encabezó un emotivo tributo junto a Teddy Swims, Tedeschi Trucks Band, Cyndi Lauper, Chris Robinson y Nathaniel Rateliff, cerrando con “With a Little Help from My Friends”.

The White Stripes

El dúo formado por Jack y Meg White fue introducido por Iggy Pop. El homenaje musical corrió a cargo de Olivia Rodrigo, Feist y Twenty One Pilots, quienes reinterpretaron “Seven Nation Army”.

Warren Zevon

El cantautor fue presentado por David Letterman y recordado con una potente actuación de The Killers, que revivió clásicos como “Werewolves of London”.

Reconocimientos póstumos y homenajes especiales

También fueron incorporados de forma póstuma o mediante homenajes en vídeo Carole Kaye, Thom Bell, Nicky Hopkins y Lenny Waronker, figuras esenciales detrás de innumerables éxitos que ayudaron a definir el sonido del siglo XX.

Carole Kaye, legendaria bajista de sesión, tocó en “Good Vibrations” y “These Boots Are Made for Walkin’”.

Thom Bell, arquitecto del soul de Filadelfia, fue responsable de temas como “You Make Me Feel Brand New”.

Nicky Hopkins, pianista que colaboró con los Beatles y los Rolling Stones, también recibió homenaje.

Lenny Waronker, productor y ejecutivo clave para artistas como Prince y R.E.M., fue reconocido por su impacto duradero en la industria.

