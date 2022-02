El Lincoln Center ¡lo espera!

El espectáculo Songs by an Immigrant, del compositor regiomontano Jaime Lozano, ya tiene todas las localidades vendidas

En las próximas semanas el músico y compositor regiomontano Jaime Lozano, podrá llamar "segunda casa" al Lincoln Center en Nueva York, debido a las actividades que tendrá ahí, incluyendo su participación en la importante serie de conciertos American Songbook: A World of Voices.

El espectáculo lleva por título Songs by an Immigrant, que Lozano presentará el próximo 15 de abril en el Stanley H. Kaplan Penthouse, del Lincoln Center, el show agotó las localidades en menos de 24 horas.

"Es un honor para mí haber recibido la invitación y poder unirme al grupo de artistas que han desfilado por esta serie tan importante de conciertos", dijo en entrevista desde Nueva York.

"Estoy muy bendecido de que el Lincoln Center nos esté abriendo las puertas". Songs by an Immigrant es un proyecto en donde participan artistas como Mauricio Martínez, Florencia Cuencia, la ganadora del Grammy Latino, Gaby Moreno; Eden Espinosa, de Wicked; y Shereen Pimentel de West Side Story, entre otros. Éste retrata los desafíos que deben afrontar los inmigrantes al llegar a Estados Unidos como encontrar un nuevo hogar, aprender un nuevo idioma y lidiar con la discriminación.

American Songbook es considerado una gran plataforma para los artistas; fue ahí en donde Hamilton fue presentado por primera vez como concierto, antes de convertirse en un musical.

Previo a esta presentación, el 12 de marzo, Lozano y su esposa, la cantante Florencia Cuenca, estarán en otro recinto del Lincoln Center, el David Rubenstein Atrium, presentando Spanglish Dream, con música spanglish que la pareja ha preparado para la ocasión.

Le desea suerte en el Óscar a su mentor

El compositor regio radicado en Nueva York, comparte una amistad con Lin-Manuel Miranda, a quien deseó suerte ante su reciente nominación al Óscar por Mejor Canción Original con Dos Oruguitas del filme Encanto.

"Comimos el día de las nominaciones y ese día le comenté que sin ser un mentor oficialmente, yo he podido aprender mucho de la industria gracias a la relación que tengo con él y su equipo, eso lo considero parte importante de mi crecimiento como artista".

Además, destacó que la apertura al talento latino en Estados Unidos es cada vez mayor, resultado del trabajo en conjunto que están haciendo como comunidad y de la proyección que artistas como Miranda, están logrando.

"Con él tengo una relación ya de muchos años porque nos conocimos prácticamente cuando yo llegué acá, cuando In the Heights estaba empezando; a mi me tocó ver ese, su primer musical, off-Broadway", dijo.