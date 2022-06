El soundtrack de la historia entre Shakira y Piqué

El romance entre Shakira y Piqué estuvo presente en la discografía de la cantante; los rumores indican que su último tema Te felicito, es evidencia de esto.

Tras varios días de mucha especulación, finalmente el sábado se confirmó que la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué llegó a su fin tras 12 años de relación, todo indica que por una infidelidad de él. Fueron los mismos protagonistas de este cuento de hadas quienes callaron rumores y dijeron que se separaban.

La historia de la cantante y el defensa del Barça se puede recorrer cronológicamente con algunos temas musicales de la también compositora; el romance inició poco antes del mundial Sudáfrica 2010, cuando la colombiana fue elegida para interpretar el tema emblema de ese año, el famoso Waka Waka. Fue en la grabación del video de esta canción en donde se conocieron y el resto fue historia.

Ni la diferencia de edad fue impedimento para que surgiera el romance, Shakira es mayor 10 años que el futbolista, al contrario, se consolidó y en 2013 anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Milan. Dos años después, en 2015, recibieron a su segundo bebé: Sasha.

A lo largo de 12 años, Shakira dedicó algunas canciones a Piqué. Me enamoré narra cómo inició la relación, incluso el futbolista aparece en el video. En Broken Record, la colombiana también hace referencia a la edad de ambos.

En la letra de La Bicicleta, tema que interpretó con Carlos Vives, se menciona al ahora ex de la cantante: "Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa´ Barcelona".

Inevitable, es un tema antes de Piqué, pero la intérprete al cantarla en vivo en sus conciertos cambiaba la letra de "si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol" por "si es cuestión de confesar gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol".

Y todo indica que el final de la relación también ya está en una canción, hace algunas semanas se presentó Te felicito, que interpreta junto a Rauw Alejandro. "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas".