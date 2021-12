Eleazar Gómez tuvo motivos para pegar a su ex; según su mamá

"Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie", aseguró Melissa Sánchez, madre del actor Eleazar Gómez , quien estuvo en prisión por acusaciones de su ex Tefi Valenzuela .

Entrevistada en un evento en la Ciudad de México, la madre de la también actriz Zoraida Gómez, comentó que no perdonará lo que le hizo Valenzuela a su hijo, asegurando que "no es Dios".

Igualmente agregó que, tuvo que pagarle una gran cantidad de dinero a Valenzuela para recuperar la libertad de su hijo.

Del mismo modo, aclaró que desde que conoció a la novia de Eleazar no tuvo simpatías por ella.

"El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien... algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó", expresó.