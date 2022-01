Elizabeth lanza mensaje contundente tras romper con Levy

Mientras que Levy se arrepintió de anunciar su separación, Gutiérrez se ha mostrado empoderada y decidida a seguir adelante con su vida.

Luego de que este viernes William Levy anunciara la ruptura de su relación amorosa con Elizabeth Gutiérrez, ella lanzó contundentes mensajes en Instagram.

Mientras que Levy borró la historia donde anunciaba su ruptura a pocos minutos después de subirla, lo que causó duda entre sus seguidores, su posible expareja subió una foto este viernes con la frase "mereces ser amado de la manera en que amas", lo que confirmaría la situación que pasó o está pasando con Levy.

Sin embargo, Gutiérrez se ha mostrado empoderada y decidida a seguir adelante con su vida.

En un video en el que desfila como una supermodelo de pasarela luciendo un gran outfit, Gutiérrez no necesitó decir mucho para expresar cómo se siente, pues la canción que usó de fondo "Should I stay or Should I go" (¿Debería quedarme o debería irme?) ya nos parece indicar que si es que su romance no ha terminado como lo habría anunciado Levy, entonces pensar estaría en una situación complicada.

Posteriormente publicó una historia de Instagram con un fragmento de la canción "I am Woman" de Emmy Meli justo donde dice "soy una mujer, no tengo miedo", lo que dice mucho sobre su buena actitud y estado.