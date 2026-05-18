Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ashhadha_e6a68a7b68
Escena

Ella Langley domina los Premios ACM con siete galardones

Ella Langley ganó siete premios en los ACM Awards 2026, mientras que Cody Johnson se llevó el galardón a Artista del Año

  • 18
  • Mayo
    2026

La música country coronó a sus máximos exponentes durante la edición 61 de los Premios de la Academia de Música Country (ACM Awards) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La gala, que regresó a la "Ciudad del Pecado" tras tres años en Texas, contó con la conducción de Shania Twain y fue transmitida a nivel mundial por streaming.

La cantautora Ella Langley arrasó en la premiación al llevarse las siete categorías a las que estaba nominada., con lo que consolidó su estatus de superestrella al triunfar en apartados críticos como Artista Femenina del Añ, Canción del Año y Sencillo del Año por su éxito Choosin' Texas.

El codiciado galardón deArtista del Año" (Entertainer of the Year) fue otorgado a Cody Johnson, quien además alzó la estatuilla como Artista Masculino del Año.

Destacaron las actuaciones en vivo de Kacey Musgraves, Miranda Lambert y la propia apertura de Lainey Wilson, además de un momento memorable donde Shania Twain y Shaboozey lideraron al público para felicitar al ícono Willie Nelson en su cumpleaños número 93.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_05_04_T165016_120_c58cc87e08
Dolly Parton cancela por segunda vez su residencia en Las Vegas
EH_UNA_FOTO_2026_04_28_T093950_435_8cf01492f6
Taylor Swift revela los secretos de su escritura para NYT
dandelion_no1_billboard_048b9ba369
Logra #1 'Dandelion' de Ella Langley en el Billboard 200
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_19_at_11_10_58_PM_50a71ea6b9
Presentan nueva Ley de Turismo que regulará los Airbnb
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_59_24_PM_6b38619ede
Presenta Sergio Mayer su renuncia irrevocable a Morena
Whats_App_Image_2026_05_19_at_10_28_33_PM_1b1c757091
'México siempre estará en mi corazón': Butragueño
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad
×