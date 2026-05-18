Ella Langley domina los Premios ACM con siete galardones

La música country coronó a sus máximos exponentes durante la edición 61 de los Premios de la Academia de Música Country (ACM Awards) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La gala, que regresó a la "Ciudad del Pecado" tras tres años en Texas, contó con la conducción de Shania Twain y fue transmitida a nivel mundial por streaming.

La cantautora Ella Langley arrasó en la premiación al llevarse las siete categorías a las que estaba nominada., con lo que consolidó su estatus de superestrella al triunfar en apartados críticos como Artista Femenina del Añ, Canción del Año y Sencillo del Año por su éxito Choosin' Texas.

El codiciado galardón deArtista del Año" (Entertainer of the Year) fue otorgado a Cody Johnson, quien además alzó la estatuilla como Artista Masculino del Año.

Destacaron las actuaciones en vivo de Kacey Musgraves, Miranda Lambert y la propia apertura de Lainey Wilson, además de un momento memorable donde Shania Twain y Shaboozey lideraron al público para felicitar al ícono Willie Nelson en su cumpleaños número 93.

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