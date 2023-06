Elton John da un show para recordar en su gira de despedida

Elton John fue el encargado de cerrar el festival Glastonbury y convocó al líder de The Killers, Brandon Flowers para tocar el tema Tiny Dancer.

El músico británico Elton John clausuró a lo grande Glastonbury con un emotivo y abarrotado espectáculo que se tenía previsto sería su debut y despedida del festival, pues se encuentra en plena gira de despedida; pero el músico dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse.

'¡Nunca pensé que tocaría en Glastonbury y aquí estoy! Es una noche muy especial y emotiva para mí porque podría ser mi último show en Inglaterra y Gran Bretaña, así que será mejor que toque bien y los entretenga”, insinuando que podría ofrecer más shows.

Ante un público entregado donde confluyeron varias generaciones y muchos rostros famosos, el artista hizo un repaso exhaustivo de sus archiconocidos éxitos a lo largo de las décadas, como Goodbye Yellow Brick Road, I guess That's why they called it the Blues, Sad Songs (Say so Much) o Someone saved my life tonight, una de sus “canciones favoritas”.

El líder de The Killers, Brandon Flowers, a quien el músico se refirió como su “querido amigo y artista fantástico”, le acompañó con el tema Tiny Dancer y la artista británico-japonesa Rina Sawayama interpretó junto a él Don't Go Breaking My Heart.





En la recta final del show, el cantautor dedicó la canción Don't Let the Sun Go Down On Me a la memoria de su “amigo e inspiración” George Michael, fallecido en 2016 y que ayer hubiera cumplido 60 años.

Antes de finalizar el espectáculo con Rocket Man, un tema al que siguió una infinita ovación, John se dirigió a la audiencia, visiblemente emocionado, para dar las gracias por hacerle “sentirse tan feliz” y por “52 años de un cariño y lealtad increíbles”.