Elvis Crespo ingresará al Salón de la Fama Billboard

El ícono del merengue Elvis Crespo será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará el 23 de octubre en Miami.

El galardón reconoce a los artistas cuya trayectoria e impacto trascienden la música, y posiciona a Crespo junto a grandes leyendas como José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony, quienes lo recibieron en ediciones anteriores.

Ser reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama es un gran honor y un orgullo para mí y para nuestra cultura. Nos vemos este 23 de octubre en @Telemundo #PremiosBillboard2025 pic.twitter.com/M9qlhnw8Ij — Elvis Crespo (@ElvisCrespo) October 14, 2025

Elvis Crespo subirá al escenario con una actuación especial en la que compartirá micrófono con Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, en un número que promete rendir tributo al merengue con una fusión de tradición e innovación.

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera”, expresó Crespo en un comunicado conjunto.

“El reconocimiento no es solo para mí, sino para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha celebrado la vida con mi música”, añadió el artista, quien aseguró que compartir ese momento en los Billboard será “verdaderamente inolvidable”.

Una carrera que llevó el merengue al mundo

Desde el lanzamiento de su éxito “Suavemente”, Elvis Crespo se consolidó como una de las figuras más influyentes del género, su tema ha trascendido generaciones y continúa sonando en campañas, películas y redes sociales alrededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria, el puertorriqueño ha colaborado con artistas de distintos géneros como Steve Aoki, Daddy Yankee, Deorro e Ivy Queen, llevando el merengue a escenarios globales como Tomorrowland, Ultra y Coachella.

Nuevo álbum y gira internacional

En la actualidad, Crespo promociona su más reciente álbum, "Poeta herío", que incluye colaboraciones con Arcángel, Víctor Manuelle, Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra.

Además, continúa su gira "Bodega Tour 2025: El Barrio Canta", con presentaciones confirmadas en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, donde celebra su conexión con el público latino que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

