Elvis llega este miércoles a la cartelera

La película explora la vida y música del cantante, así como su complicada relación laboral con su manager, el "Coronel" Tom Parker.

Elvis llega a la cartelera del país este miércoles con la promesa de convertirse en la biopic del verano, no sólo por mostrar en la pantalla el camino que llevó a Elvis Presley hasta la cima del estrellato, también por contar con un elenco de primer nivel y una producción que sin duda, conquistará al público fan y no fan del ídolo de Memphis.

Con Austin Butler encabezando el elenco, la película dirigida por Baz Luhrmann (El Gran Gatsby) explora la vida y evolución musical de Elvis, vista a través de la relación y dinámica que tuvo con su manager el "Coronel" Tom Parker, interpretado por Tom Hanks.

Luhrmann devela que tener a Butler en el elenco fue mucha suerte porque no sólo pudo presentar a un Elvis eufórico sobre un escenario o a uno triste frente al piano, también dio voz a algunos de los temas que se incluyeron en la película.

"No menos de la mitad de la película es la interpretación que hace Austin de Elvis. La otra idea fue, ´Bueno, ¿y si mezclamos sus voces?´. Porque el último Elvis, el de esas grandes actuaciones en sus últimos años, es donde podríamos utilizar sus grabaciones".

La película comienza cuando su manager, "el Coronel", lo descubre en su primera actuación pública; parte de la dinámica del guión, es que el público piense si él es o no el villano de la historia. La producción eligió para interpretar a un odiado Tom Parker, a Tom Hanks.

"La película se narra como en la ópera, con una grandeza mayor y con saltos de tiempo, espacio y perspectiva... algo que me parece que era la única manera de hacerlo", dice Hanks. "Una narrativa lineal no hubiera sido suficiente, no después de todo lo que sabemos sobre la vida de Elvis... y todo lo que no sabemos sobre Elvis y que Baz se dio a la tarea de investigar para esta película".