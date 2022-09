Emilio Osorio busca dejar su huella

Emilio Osorio desea ganarse un lugar en la industria musical.

Aunque afirma sentirse orgulloso de ser hijo del productor de TV, Juan Osorio, y la actriz Niurka Marcos, Emilio Osorio compartió estar determinado a que el público lo conozca por su talento y desea alejarse de la sombra de sus padres.

Emilio destacó que en últimas fechas ha tenido una vida laboral muy agitada, con diversos proyectos de actuación y en el plano musical, actualmente promueve su segundo disco, que lleva por título E2 y que ya está disponible en plataformas digitales.

"Si al público no le gustara lo que hago, o no hubiera raza que me apoyara, pues desde hace ocho años seguiría en donde mismo", comentó.

Para su nueva producción el también actor se involucró a fondo. "En esta ocasión escribo mis canciones, produzco, estoy metido al 100% en cada instrumento, en cada letra. Esa es la magia de este disco nuevo, no hay nada más bonito que la gente reciba esa esencia", recalcó.

En su faceta actoral, Emilio dijo sentirse agradecido por haber formado parte de El último rey, la serie de dos temporadas basada en el polémico libro de Olga Wornat, en torno a la figura de Vicente Fernández, y en el que realizó el papel de Alejandro Fernández.

"Aprendí mucho, escribí mucho, fue una faceta muy diferente, de todo se aprende, estoy feliz de haber aprendido de las canciones, que implican un rango vocal aumentado", compartió.