Emmanuel Carrère gana el premio Médicis por 'Kolkhoze'

El autor francés fue reconocido por su novela 'Kolkhoze', inspirada en la historia de su familia; Nina Allan ganó en la categoría extranjera

  • 06
  • Noviembre
    2025

Emmanuel Carrère fue galardonado con el premio Médicis de narrativa francesa por su novela Kolkhoze, en la que explora la historia de su familia. Tras haber quedado entre los finalistas del prestigioso Goncourt, un reconocimiento que fue adjudicado al también francés Laurent Mauvignier por La casa vacía, el jurado del Médicis sí se inclinó por el autor de obras como El adversario o De vidas ajenas.

En su categoría de narrativa extranjera, el galardón de este año fue para Nina Allan por The Good Neighbours. En Kolkhoze (publicado en Francia por la editorial P.O.L.), Carrère (París, 1957) se centra en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, quien fue una distinguida historiadora rusa y académica francesa que falleció en agosto de 202.

El título de la obra, que competía con otras siete novelas, hace referencia a las granjas colectivas soviéticas y, en ella, Carrère hace narrativa de ficción basada en sus experiencias reales. El premio Médicis es un galardón literario creado en 1958 por Gala Barbisan y Jean-Pierre Giraudoux que reconoce en especial la innovación en la escritura.

Los miembros del jurado, diez en total, todos ellos escritores, hacen su anuncio cada mes de noviembre desde el restaurante La Méditerranée, en la plaza del Odéon de París. A lo largo de su historia, ha distinguido a escritores de gran relevancia como Jean-Marie Gustave Le Clézio (1969) o Umberto Eco (1982) y Orhan Pamuk (2005) en la categoría extranjera.

El año pasado, el premio de novela francesa fue para Julia Deck por Ann d’Angleterre y el de narrativa extranjera para el guatemalteco Eduardo Halfon por Tarántula.


Comentarios

