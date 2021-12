En el cielo y en la tierra Vicente sigue siendo el rey

El pueblo de México acudió a la Arena VFG en Guadalajara, para darle el último adiós a Vicente Fernández

"Mientras el público no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar", fue la frase que inmortalizó el paso de Vicente Fernández por los escenarios de México y el mundo, y aunque los aplausos ya no ´abrazarán´ en el escenario, al ídolo del pueblo, la ovación lo acompañará al cielo, y su música seguirá como legado eterno.

El intérprete de música ranchera falleció ayer a los 81 años, tras semanas en terapia intensiva, luego de caer en su casa y sufrir una fractura vertebral; el también actor, murió a consecuencia del Síndrome de Guillain-Barré, que le fue detectado tras la operación cervical a la que fue sometido en el mes de agosto, así lo confirmó su hija adoptiva Alejandra Fernández.

La despedida multitudinaria del querido "Charro de Huentitán", se realizó en Guadalajara, en la arena Vicente Fernández Gómez (VFG), el auditorio que él mismo creó. Alrededor de las 19:00 horas el ataúd negro entró al recinto en medio de aplausos mientras sonaba El Rey. Fernández volvía al escenario rodeado de sus canciones y de su gente, esta vez para decirle adiós.

México lindo y querido, sonó de fondo mientras tres de sus nietos y sus tres hijos hacían la guardia de honor. El Mariachi Azteca fue el encargado de abrir el maratón de música ranchera en el que grupos de mariachi y amigos del artista recordaron la música que le diera a Vicente el cariño de su público durante más de 50 años de carrera.

Alejandro Fernández subió al templete y abrazó a su mamá Cuquita Abarca, quien con melancolía acariciaba el sombrero de charro colocado sobre el ataúd, con la potencia de su voz, "El Potrillo" se despidió de su papá al entonar Amor de los dos.

Se informó que hoy a las 15:00 horas se realizará la misa de cuerpo presente, la ceremonia será abierta al público para quienes quieran acompañar a la familia, según información de autoridades de Protección Civil, alrededor de 10,000 personas acudieron a despedir al cantante.