Enfrenta copropietaria de Miss Universo orden de aprehensión

El certamen Miss Universo enfrenta un nuevo escándalo internacional luego de que un tribunal de Bangkok emitiera una orden de arresto contra Jakkaphong Anne Jakrajutatip, empresaria tailandesa y copropietaria del concurso, debido a su ausencia en una audiencia clave relacionada con un caso penal por presunto fraude.

Acusaciones de fraude y pérdidas millonarias

La denuncia contra la dueña de JKN Global Group, empresa que adquirió Miss Universo en 2022, se centra en presuntas irregularidades en la venta de bonos corporativos.

Según la acusación, Anne habría realizado una transacción opaca que provocó pérdidas cercanas al millón de dólares para un inversionista.

La empresaria debía comparecer ante un tribunal este mes, pero al no hacerlo, el juez aprobó la orden de arresto.

La emisión de la orden ocurre apenas días después de la celebración de la última edición de Miss Universo, aumentando la tensión dentro del certamen.

Anne, quien recientemente vendió el 50 por ciento de las acciones al empresario mexicano Raúl Rocha, aún mantiene una influencia relevante en la organización.

Su situación legal abre dudas sobre la reputación, estabilidad financiera y continuidad administrativa del concurso.

Rumores sobre su paradero

Las autoridades tailandesas no han confirmado si Jakrajutatip permanece dentro del país o si salió antes de la audiencia, mientras tanto JKN Global Group eliminó el perfil de Anne de su sitio oficial, alimentando rumores sobre una posible huida o un distanciamiento estratégico de la empresa.

Nacida en Bangkok en 1979, Anne Jakrajutatip se consolidó como una influyente empresaria y figura mediática. Desde JKN Global Group construyó un conglomerado de entretenimiento que expandió su presencia en Asia.

En 2022 marcó historia al convertirse en la primera mujer trans en adquirir un concurso de belleza internacional, tras comprar Miss Universo por $20 millones de dólares.

Su liderazgo mezcló negocios con activismo, al mantener una postura pública firme en favor de los derechos de la comunidad trans en Tailandia.

