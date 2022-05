Eric Clapton cancela conciertos tras dar positivo por Covid

Los espectáculos de Clapton del martes en Zúrich y el miércoles en Milán serán reprogramados.

Eric Clapton, un crítico de las vacunas contra el coronavirus y las restricciones de la pandemia, dio positivo por Covid-19 y canceló dos próximos conciertos en Europa.

Los espectáculos de Clapton del martes en Zúrich y el miércoles en Milán serán reprogramados, se anunció en su página de Facebook y su sitio oficial. El rockero de 77 años dio positivo después de su concierto en el Royal Albert Hall de Londres el 8 de mayo.

"Eric también está ansioso por evitar transmitir cualquier infección a cualquiera en su banda, equipo, promotores, personal y, por supuesto, a sus fans", dice el comunicado. Espera poder retomar la gira con dos conciertos en Bolonia, Italia, comenzando el 20 de mayo.

"Es muy frustrante que, habiendo evitado el Covid durante el confinamiento y durante el período en que se aplicaron las restricciones de viaje, Eric haya sucumbido al Covid en este momento", agrega la misiva.

Clapton ha expresado escepticismo sobre la vacuna contra el Covid-19 en el pasado. En 2020, él y Van Morrison lanzaron una canción contra el confinamiento titulada "Stand and Deliver" con la letra: "¿Quieres ser un hombre libre o quieres ser un esclavo?". También arremetió un año después con la canción "This Has Gotta Stop".

Clapton recibió las dos vacunas de AstraZeneca contra el virus, pero dijo que tuvo "reacciones graves" y temía no volver a tocar nunca más. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que las pruebas clínicas han encontrado que la vacuna es segura.

Con información de AP