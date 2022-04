'Es asqueroso': Millie Bobby Brown sobre ser sexualizada

La protagonista de 'Enola Holmes' recordó que cuando tenía 16 años la prensa y las redes sociales la 'crucificaron' por usar un vestido ligeramente escotado.

Millie Bobby Brown, actriz de "Stranger Things"y " Enola Holmes", ya es legalmente adulta, pero eso no significa que esté dispuesta a ser sexualizada por la prensa, los fanáticos o Hollywood. Esta semana participó en el podcast "Guilty Feminist" donde la joven criticó a la prensa y a las redes sociales por sexualizar su figura antes y después de cumplir 18 años.

"Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto y tener relaciones y amistades y ser querido y tratar de encajar", dijo Brown. "Es mucho, y estás tratando de encontrarte a ti mismo mientras haces eso. La única diferencia es que, obviamente, lo estoy haciendo a la vista del público, por lo que puede ser realmente abrumador".

Brown dijo que "definitivamente ha estado lidiando con [ser sexualizada] más en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años, definitivamente viendo una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi llegada a la mayoría de edad".

"Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es cierto. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero también he estado lidiando con eso desde siempre", agregó Millie Bobby Brown.

La protagonista de "Enola Holmes" recordó que cuando tenía 16 años la prensa y las redes sociales la "crucificaron" por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios.

"Pensé: '¿De verdad estamos hablando de esto?' Deberíamos hablar de la gente increíble que estaba allí en la entrega de premios, del talento que había y de la gente a la que estamos representando", dijo.

La joven también habló de que echa de menos sentirse "inocente e ingenua" como cuando empezó "Stranger Things".

"Ansío volver a tener eso. Ya no tengo eso", compartió, añadiendo cómo afecta a su actuación. "Soy muy consciente de mi cuerpo y de mi aspecto. No en el mal sentido, pero ahora soy muy consciente de cómo se mueve mi cara en la cámara". Brown también dijo que sabe lo tóxicas que pueden ser las redes sociales y quiere que su Instagram sea un "lugar de diversión".

Sin embargo, explicó que ha decidido que no va a publicar más cosas personales. "No van a ver esa parte de mí. Van a ver las cosas que decido poner en el mundo", señaló, y añadió cómo espera ser un mejor modelo para los más jóvenes. "Espero que si hay un niño de 12 años en Instagram, entre en mi cuenta y no se deje explotar por el horrible mundo que hay ahí fuera".

