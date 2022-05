¡Es hoy! Orquesta Sinfónica de UANL interpreta a Beethoven

El mensaje de hermandad que constituye La Novena Sinfonía y la Fantasía Coral de Ludwig van Beethoven, será interpretada por la Orquesta Sinfónica de la UANL.

Un llamado a la unión de la humanidad a través de la música, es lo que hoy se escuchará en la Arena Monterrey cuando la Orquesta Sinfónica de la UANL presente en concierto la célebre y muy famosa Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, así como su Fantasía Coral.

Eduardo Diazmuñoz, director de la OSUANL, indicó que el mensaje que el compositor plasmó en su obra es la hermandad entre todos, un llamado que hoy se vuelve actual y necesario.

"Una parte central de la obra es el mensaje de hermandad en la humanidad. Éste llega en un momento idóneo, porque aunque las guerras no se programan, ahora coincide y (la Novena) es un bálsamo para lo que estamos viviendo, no sólo en Monterrey, sino en el mundo", dijo.





El director señaló que aunque no es usual presentar este tipo de obras en un escenario masivo, decidió hacerlo para llegar a públicos mayoritarios y no sólo conocedores, para que la orquesta cumpla su misión social y no sólo la cultural o educativa: "Es un movimiento que pretende mostrarnos al gran público, a gente que nunca viene a Mederos (Teatro Universitario), o que tiene miedo de ir a un concierto".

En el espectáculo, la OSUANL estará acompañada del Coro Nuevo León, así como de un grupo de voces solistas, tanto jóvenes como experimentadas: Las sopranos Yvonne Garza y Sofía Picaso; la mezzosoprano Alejandra Gómez; los tenores Sergio Blazquez y Sergio Soto y el bajo Noé Colín, reconocido por una amplia carrera en escenarios internacionales y quien vuelve a México tras varios años de ausencia.

Además, para la primera obra se contará con la participación del reconocido pianista David Rodríguez de la Peña, actual director del Conservatorio Nacional de Música.

El concierto iniciará a las 21:00 horas, y los boletos pueden conseguirse a través del sistema Superboletos y taquillas de la Arena Monterrey.