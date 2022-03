¡Es libre! Tutela de Amanda Bynes termina tras 9 años

Bynes no estuvo presente en la audiencia; sin embargo, fue representada por su abogado.

La actriz Amanda Bynes fue liberada el martes de una tutela judicial que puso su vida y sus decisiones financieras bajo el control de sus padres durante casi nueve años.

El juez de la corte superior del condado de Ventura, Roger Lund, rescindió la tutela en una audiencia en un tribunal en la ciudad de Oxnard, California, dijo su abogado David A. Esquibias.

"El tribunal determina que ya no se requiere la tutela y que ya no existen motivos para establecer una tutela de la persona", escribió Lund en documentos judiciales que describen el caso, antes de emitir su decisión.

Bynes, de 35 años, saltó a la fama en un par de programas de Nickelodeon cuando era adolescente, pero sus problemas de salud mental, abuso de sustancias y problemas con la ley llevaron a sus padres a establecer el control judicial a través de una tutela en 2013.

Lund dijo esta semana que Bynes había demostrado competencia para manejar sus propios asuntos, incluida su salud mental y otros tratamientos médicos.

La tutela de Bynes transcurrió y llegó a su fin de una manera mucho más tranquila y menos polémica que la de Britney Spears, quien tuvo una lucha larga, a menudo amarga y pública para liberarse de un arreglo similar.

Los padres de Bynes acordaron que la tutela debería terminar y nadie más se opuso a la decisión del tribunal. Su madre, Lynn Bynes, había actuado como su tutora desde que se estableció hace casi nueve años.

En ese momento, sus padres le dijeron al tribunal que estaban profundamente preocupados de que su hija, que entonces tenía 27 años, pudiera lastimarse a sí misma o a otros a menos que se les permita asumir el control de su atención médica y finanzas.

Dijeron que Bynes había tenido un comportamiento perturbador y estaba convencida de que la estaban observando a través de detectores de humo y del tablero de su automóvil. Sus padres temían que también estuviera planeando realizarse cirugías estéticas innecesarias y peligrosas.

El año antes de que se estableciera la tutela, Bynes fue arrestada en Nueva York por arrojar una pipa de marihuana desde su apartamento en un piso 36, y en Los Ángeles por conducir bajo los efectos del alcohol, un delito menor de atropello con fuga y conducir con una licencia suspendida. Sus padres dijeron que también prendió fuego en la entrada de una casa en Thousand Oaks, un suburbio de Los Ángeles donde creció.

Bynes tenía 13 años cuando obtuvo su exitoso programa de variedades, "The Amanda Show" en Nickelodeon, y también apareció en la serie de sketches de la cadena "All That" ("Todo eso y más"). Luego protagonizó la serie de televisión "What I Like About You" ("Lo que me gusta de ti") y películas como "What a Girl Wants" ("Lo que una chica quiere"), "Hairspray" y "She´s the Man" ("Una chica en apuros").

No ha actuado desde la película con Emma Stone "Easy A" ("Se dice de mí") de 2010 y ha dicho públicamente que se retiró de la actuación.

Bynes ha dicho en entrevistas que ha estado sobria durante varios años y que está estudiando en el Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles.

Con información de AP