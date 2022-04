¡Está de vuelta! Kendrick Lamar anuncia nuevo álbum

Tras varios años fuera de la escena musical y el éxito de su álbum DAMN, el rapero está de vuelta

Kendrick Lamar twitteó un nuevo enlace a su sitio web de Oklama. Y, en el sitio, el rapero reveló el título de su nuevo álbum y la fecha de lanzamiento: Mr. Morale & The Big Steppers, el cual saldrá el 13 de mayo.

Lamar se burló del disco, su "álbum final de TDE", como lo describió, en un sitio web lanzado en agosto de 2021. "Que el Más Alto continúe usando Top Dawg como un recipiente para creadores sinceros. Mientras continúo persiguiendo el llamado de mi vida", escribió en ese momento. "Hay belleza en la terminación. Y siempre fe en lo desconocido." Firmó la nota, "Oklama".

Mr. Morale & The Big Steppers sigue al álbum Damn de Lamar, ganador del Pulitzer en 2017. Desde entonces, ha curado y dirigido la banda sonora de Black Panther, encabezó Coachella y la gira de campeonato de Top Dawg Entertainment, ganó varios premios Grammy y fue nominado a un Oscar.

En 2019, Kendrick Lamar apareció en "Hair Down" de Sir, "Rearview" de Raphael Saadiq, "Nile" en la canción del Rey León, "Under the Sun" de Dreamville y "Momma I Hit a Lick" de 2 Chainz. Estaba listo para encabezar el Festival de Glastonbury 2020 antes de que la pandemia de coronavirus cerrara los festivales y las giras durante el año. En octubre de 2020, apareció en la canción de Busta Rhymes "Look Over Your Shoulder" antes de unirse a Baby Keem en "Range Brothers" y "Family Ties".

En marzo de 2020, Lamar y su antiguo colaborador Dave Free lanzaron pgLang, una empresa que describieron como "una nueva empresa de servicio multilingüe". Y, este año, actuó en el Super Bowl.