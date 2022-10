Esta es la tenebrosa historia real de la serie 'Vigilante'

Las series o películas basadas en historias reales suelen ser un éxito y más si tienen como uno de sus creadores a Ryan Murphy conocido por su trabajo en 'American Horror Story' y ahora su popularidad creció por 'Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer', la cual se estrenó el pasado 21 de septiembre en Netflix y ha ganado popularidad a nivel mundial.

Al igual que 'Dahmer', la serie de 'The Watcher' ('Vigilante') está basada en terribles hechos que ocurrieron en Estados Unidos y que aterrorizaron a millones de personas.

La historia de 'The Watcher' ('Vigilante') parece sacada de un libro de terror psicológico, pero realmente cuenta lo que vivió el matrimonio Broaddus y sus tres hijos en junio de 2014 cuando comenzaron a recibir extrañas cartas que llegaron incluso a tener mensajes amenazantes.

Los Broaddus recibían misivas firmadas por 'The Watcher', alias del acosador que sirvió de inspiración a Ryan Murphy para crear la nueva serie de Netflix 'Vigilante' que se estrenará el próximo 13 de octubre y es protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. Se espera que sea igual o más exitosa que 'Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer'.





La casa que provocó terror al matrimonio Broaddus se encuentra ubicada en Nueva Jersey y se construyó en 1905. María y Derek compraron la residencia en el barrio Westfield en 2014 por 1.3 millones de dólares y aunque parecía un sueño hecho realidad rápidamente se convirtió en una terrible pesadilla gracias a la presencia del acosador anónimo.





¿Qué decían las cartas de The Watcher?





La primera carta que recibió el matrimonio Broaddus de 'El Vigilante' fue en 2014 y decía: 'Soy The Watcher y he estado controlando esta casa durante las últimas dos décadas. Mi abuelo la cuidó en la década de 1920 y mi padre lo hizo en 1960, ahora me toca a mí. ¿Conocen la historia de esta casa? ¿Saben lo que hay dentro de sus paredes? ¿Por qué están aquí? Yo lo averiguaré'; sin embargo, la ignoraron, pues pensaron que se trataba de una persona enferma mentalmente.





El terror comenzó adueñarse de Los Broaddus cuando las misivas de The Watcher comenzaron a ser cada vez más amenazantes y extrañas, pues el acosador aseguraba que espiaba a la familia a través de las ventanas de la residencia y que conocía los nombres de los hijos del matrimonio, además, se refería a ellos como la 'sangre joven' que habitaba la casa.