Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
descarga_e074066cf6
Escena

Estas canciones, ¿ya forman parte de tu playlist navideña?

Encuestas muestran que “All I Want for Christmas Is You” es el clásico favorito de la mayoría, mientras que en México Luis Miguel encabeza la temporada

  • 11
  • Diciembre
    2025

Desde inicios de noviembre, la música navideña ya empezaba a sonar por todas partes. Según nuevos datos de una encuesta de Statista, las opiniones sobre la banda sonora de las fiestas son diversas. El 6 % de los estadounidenses afirma no disfrutar ninguna canción navideña, pero la mayoría sí tiene sus favoritos.

En líneas generales, los estadounidenses parecen coincidir en algunos clásicos navideños que nunca pasan de moda. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, sigue encabezando las listas; seguida de Feliz Navidad, de José Feliciano; y Have Yourself a Merry Little Christmas, de Frank Sinatra. Mientras que en México, el artista más reproducido durante la temporada dicembrina es Luis Miguel con grandes éxitos como Santa Claus llegó a la ciudad y Frente a la chimenea.

Canciones favoritas por generación

Gen Z

1.    All I Want for Christmas Is You – 44 %

Millennials

1.    All I Want for Christmas Is You – 40 %

descarga.jpg

Generación X

1.    All I Want for Christmas Is You – 24 %
2.    Have Yourself a Merry Little Christmas – 20 %
3.    Silent Night – 20 %
4.    Jingle Bell Rock – 19 %

 Have Yourself a Merry Little Christmas.jpg

Baby Boomers

1.    Have Yourself a Merry Little Christmas – 25 %
2.    Silent Night – 25 %
3.    I’ll Be Home for Christmas – 22 %
4.    All I Want for Christmas Is You – 20 %


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25344825987283_5aca7d1fa5
EUA busca añadir zona militarizada a la frontera de California
b8cfd2cf_5290_49ce_ae82_9ccf76c40601_4635e918cb
Santiago pone en marcha el operativo Navidad Segura 2025
nl_caso_explosion_pesqueria_87a1c7b71b
Alcalde promete apoyo tras explosión en Pesquería… pero no cumple
publicidad

Últimas Noticias

rosalia_lux_arena_monterrey_77a6d4f6a3
'Lux', de Rosalía, es elegido mejor álbum de 2025 por Variety
G76q_NA_7_WUAA_8_Tq_S_e099585013
Claudia revisa con gobernadores los avances y retos en seguridad
inter_nicolas_maduro_c4e7694328
Maduro acusa a EUA de querer “robar” el petróleo venezolano
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
deportes_rafa_marquez_cb28d391a2
Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF
publicidad
×