Estas canciones, ¿ya forman parte de tu playlist navideña?

Desde inicios de noviembre, la música navideña ya empezaba a sonar por todas partes. Según nuevos datos de una encuesta de Statista, las opiniones sobre la banda sonora de las fiestas son diversas. El 6 % de los estadounidenses afirma no disfrutar ninguna canción navideña, pero la mayoría sí tiene sus favoritos.

En líneas generales, los estadounidenses parecen coincidir en algunos clásicos navideños que nunca pasan de moda. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, sigue encabezando las listas; seguida de Feliz Navidad, de José Feliciano; y Have Yourself a Merry Little Christmas, de Frank Sinatra. Mientras que en México, el artista más reproducido durante la temporada dicembrina es Luis Miguel con grandes éxitos como Santa Claus llegó a la ciudad y Frente a la chimenea.

Canciones favoritas por generación

Gen Z

1. All I Want for Christmas Is You – 44 %

Millennials

1. All I Want for Christmas Is You – 40 %

Generación X

1. All I Want for Christmas Is You – 24 %

2. Have Yourself a Merry Little Christmas – 20 %

3. Silent Night – 20 %

4. Jingle Bell Rock – 19 %

Baby Boomers

1. Have Yourself a Merry Little Christmas – 25 %

2. Silent Night – 25 %

3. I’ll Be Home for Christmas – 22 %

4. All I Want for Christmas Is You – 20 %

