¡Esto sucedió en los ensayos de los Premios Oscar!

Desde que artistas entregarán premios, los vestuarios e interacciones entre las celebridades: todos los detalles de la gran gala de mañana.

Este domingo 12 de marzo, se llevará a cabo la 95a entrega de los Oscar, y el público podrá ver a sus artistas favoritos reunidos para la ceremonia que premia a las mejores producciones cinematográficas.

Los coprotagonistas de “Cuatro bodas y un funeral”, Hugh Grant y Andie MacDowell, estarán uno al lado del otro para entregar un premio en el espectáculo, al igual que Harrison Ford y Glenn Close, presidente y vicepresidente de los Estados Unidos en “Air Force One” , y los amigos-enemigos de “Creed III” Michael B. Jordan y Jonathan Majors también estarán encargados de entregar un premio.



The Associated Press pudo echar un vistazo a los ensayos de los Oscar en el Teatro Dolby el sábado por la mañana. Un corte de energía de dos horas en Hollywood no afectó el trabajo dentro del Dolby, pero obligó a cerrar tiendas y restaurantes en el complejo Hollywood and Highland y detuvo los ascensores en un hotel adyacente.

El sábado por la mañana, los presentadores de los Oscar llegaron al teatro mientras caía una lluvia ligera y fría afuera, para repasar sus líneas y practicar la entrega de premios. Es uno de varios ensayos previos al espectáculo, que culmina con una presentación completa que se extiende hasta altas horas de la noche.

El teatro, poblado por unas pocas docenas de personas, desde Janet Yang, presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, hasta los tramoyistas y operadores de cámara que practicaban sus movimientos, tenía un aire de calma y anticipación.

“Espero haber dicho todo correctamente”, dijo MacDowell mientras abría el sobre. “Espero pronunciar todo correctamente. Ojalá Hugh estuviera haciendo este papel”.

Los premios son falsos y también lo son los ganadores: se contrata a actores que trabajan para interpretar a los nominados, sentarse en sus asientos, subir al escenario y dar discursos de aceptación. La misma persona podría interpretar a todos, desde el director de “Tár”, Todd Field, hasta el compositor John Williams. Y todos están listos para comenzar con comentarios bien documentados y muy breves.

Todos los presentadores tienen diferentes enfoques. Algunos son uno y listo, otros tienen preguntas y ajustes. Jordan discutió el tamaño de la fuente en el teleprompter con el productor del espectáculo Glenn Weiss. Mindy Kaling se puso el sombrero de directora, reescribiendo y reelaborando algunos de los comentarios de ella y John Cho en el acto.

“Lamento haber hecho tantas preguntas”, dijo Kaling.

“No, gracias a Dios que lo hiciste”, respondió Cho.

Florence Pugh y Andrew Garfield tenían las risitas corriendo por sus líneas. Garfield se acercó al micrófono y se aclaró la garganta.

“Tal vez no hagas eso”, dijo Pugh.

Halle Berry practicó con una pequeña mujer morena que interpretaba a Jessica Chastain y Kate Hudson hizo una entrada dramática, extendiendo teatralmente los brazos como diciendo 'He llegado'.

Aunque todos estarán vestidos de punta en blanco en 24 horas, los ensayos son decididamente más informales, al menos para los hombres. Jordan vestía un chándal negro a juego, mientras que Grant optó por un look más profesional con una combinación de blazer, suéter y Oxford. Todas las mujeres usaron sus tacones de exhibición con sus jeans y ropa de día. Los operadores de cámara no solo necesitan saber cuán altas serán las estrellas en la noche, sino que también es un largo paseo por el escenario con millones de espectadores.

Sin embargo, la mayor parte de lo que sucede en el teatro es estrictamente extraoficial, desde el aspecto del escenario hasta quién entrega qué premio y qué deben decir en el guión. Quienes están detrás del programa, quieren reservar algunas sorpresas después de todo.