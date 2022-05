¡Esto ya se descontroló! Abuelita de Nodal sale a defenderlo

¡El chisme está que arde! Luego de que Christian Nodal revelara en redes sociales una conversación con su ahora exnovia Belinda en donde presuntamente se ve que le pide dinero para arreglarse los dientes, las redes se dividieron en dos: los que lo apoyan y los que lo critican por compartir detalles de su relación.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando", fue el mensaje que publicó Nodal en Twitter el pasado 18 de mayo.

Tras ese mensaje, el intérprete de "Botella tras Botella" recibió el apoyo de su familia en redes y uno de los post que más ha llamado la atención de los internautas es el de la abuela del famoso, quien no dudo en defenderlo luego de que la mamá de Belinda aplaudiera un comentario en el que llaman a su nieto "naco".

De acuerdo con Ventaneando, Elena Silvia Jiménez usó sus redes sociales para mandar un mensaje a la familia de la exprometida de su nieto aunque en ningún momento dice sus nombres.

Belinda responde a declaraciones de Nodal

El conductor Ricardo Casares de "Venga la Alegría" logró contactarse con Belinda para hablar sobre las capturas de pantalla que publicó Christian Nodal.

"A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó 'Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías", dijo el conductor sobre la conversación que tuvo con la cantante.

Anteriormente, la cantante había dicho que aunque pasó por momentos complicados tras la ruptura con Christian Nodal, ahora se encuentra ´muy bien´.

"Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida... puedo decirles que me siento mucho mejor", explicó.