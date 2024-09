Estrenará Alejandro Saenz su propia docuserie para Netflix

Alejandro Sanz ha anunciado este lunes el inicio de una nueva docuserie para Netflix, que ofrecerá una visión inédita de su vida personal y profesional.

A través de esta producción, aún sin título oficial, el cantante español permitirá a sus seguidores un acceso exclusivo al "backstage" de su existencia, revelando detalles sobre sus futuros proyectos y haciendo una reflexión sincera sobre una etapa complicada de su vida.

La docuserie, que cuenta con la colaboración de Sony Music Vision y está dirigida por el cineasta Álvaro Ron, comenzará a rodarse bajo la dirección de Ron, conocido por su trabajo en Estados Unidos y España.

Sanz, que recientemente se mantuvo alejado de las redes sociales, compartió un mensaje en X (anteriormente Twitter) para anticipar el proyecto, describiéndolo como el "tour" más grande de su carrera y prometiendo mostrar aspectos de su vida que nunca antes había compartido.

El anuncio llega después de un período de incertidumbre para el artista. En mayo de 2023, Sanz había expresado en redes sociales su tristeza y cansancio, lo que generó una ola de apoyo de sus seguidores.

En junio, firmó un nuevo contrato discográfico con Sony Music y en noviembre, durante los Latin Grammy en Sevilla, adelantó que estaba trabajando en nuevas canciones para su próximo álbum.

Alejandro Sanz, conocido por discos emblemáticos como 'Más' (1997) y 'El alma al aire' (2000), cuenta con 18 álbumes y ha vendido 25 millones de copias en España, Latinoamérica y EE.UU.

La docuserie promete ofrecer una mirada profunda a la vida de uno de los artistas más importantes de la música en español.

Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente. #CuandoTodosMeVen 👀 pic.twitter.com/MyRgWspB8n