Estreno de The Crown se acerca; ¿Qué tan real es este drama?

Tras el reciente fallecimiento de la Reina Isabel II, el público se mantiene al filo del asiento para saber que pasará en la serie 'The Crown' y sus polémicas.

'The Crown' regresa a Netflix con su quinta temporada, luego de dos años de ausencia y retratará el polémico matrimonio entre el príncipe Carlos y Diana, además de los problemas que esto le genera a la Reina Isabel II en este drama elegante pero intrusivo.







También hay un drama fuera del escenario para la serie de Netflix que comenzó con el matrimonio de Elizabeth a fines de la década de 1940 y, en su quinta temporada, aborda la turbulenta década de 1990 de la familia real británica. La reina etiquetó uno de sus años como 'annus horribilis', en latín, 'año horrible'.



La distancia segura de la historia se pierde en los 10 nuevos episodios ambientados en la memoria reciente para muchos y cuyas historias, a simple vista, han sido denunciadas. La muerte de la reina Isabel, de 96 años, en septiembre agrega una dimensión inquietante: especulamos libremente sobre los famosos antes y después de que se hayan ido, pero ¿se le debe más al monarca amado y con más años de servicio en un país?

Entre los críticos destacados se encuentra Judi Dench, ganadora del Oscar por su papel de Isabel I en 'Shakespeare enamorado'.

En una carta a The Times of London , la actriz criticó elementos del drama como “cruelmente injustos para las personas y dañinos para la institución que representan”.

Pidió que cada episodio llevara un descargo de responsabilidad etiquetándolo como ficción. Es una demanda que Netflix ha escuchado antes y continúa resistiendo , enmarcando la serie como un drama inspirado en hechos históricos. El creador de la serie, Peter Morgan, no estuvo disponible para hacer comentarios, dijo Netflix.

A Dench no le divierte la intransigencia del servicio de transmisión.







“Ha llegado el momento de que Netflix reconsidere, por el bien de una familia y una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años”, escribió.



Su súplica siguió a una reprimenda de la serie del ex primer ministro John Major, que se muestra en la nueva temporada siendo presionado por el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III , para ayudar a maniobrar la abdicación de la reina. Un portavoz de Major calificó la escena de falsa y maliciosa.



Los miembros del reparto, incluido Jonathan Pryce, que interpreta al leal marido de Isabel, el príncipe Felipe, no están de acuerdo con los detractores de la serie.



“La reina no está en peligro con 'The Crown'”, dijo Pryce a The Associated Press. Dijo que los críticos están criticando la nueva temporada a pesar de ignorarla, recordándole lo que los británicos alguna vez llamaron 'el efecto Mary Whitehouse'.

Es problemático si la gente comienza a contar de manera similar la 'versión ficticia de la historia del programa de Netflix como un hecho', dijo.



Lesley Manville, quien interpreta a la hermana de la reina, la princesa Margarita, dijo que depende de los encargados de 'The Crown' si se justifica o no un descargo de responsabilidad.







“Por mi parte, solo puedo dejar claro que lo que estoy haciendo es un drama”, dijo Manville. “Nunca hemos apoyado que sea otra cosa que un drama sobre una familia real, una familia mundialmente famosa”.

Staunton dijo que está agradecida de que la temporada aborde un período que fue 'bastante tumultuoso y, por lo tanto, crea un drama bastante bueno'. Ella rastreó las protestas recientes sobre la serie directamente a la muerte de la reina.





“No hay duda de que si estuviéramos lanzando la serie hace dos años, no habría tanta sensibilidad, lo cual nuevamente es absolutamente comprensible”, dijo Staunton. Se encontró profundamente afectada por la muerte de la reina, de la que se enteró después de un día de grabación de la sexta temporada del programa.





“'¿Por qué me siento tan angustiada?'”, recordó haberse preguntado. “Pero por supuesto que había estado viviendo con ella durante dos años y medio” de preparación y producción.



Para Pryce, trabajar en la serie le ha proporcionado una mejor comprensión de la familia real.





“Siempre han sido parte de la sociedad y parece que van a continuar por algún tiempo”, dijo. “Espero con ansias el reinado del rey Carlos y ver qué puede hacer para cambiar las cosas”.





Con información de AP.