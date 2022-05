Eugenio Derbez está en su mejor momento

Eugenio Derbez afirmó que se siente feliz por los éxitos obtenidos, y espera que su nueva comedia El Valet ,reciba la misma aceptación que sus otros proyectos.

Tras la victoria de Coda: Señales del Corazón en los Óscares, Eugenio Derbez retoma el humor con El Valet, una comedia romántica que produce y protagoniza, y que califica como una "carta de amor" a los inmigrantes.

"Es una película muy divertida, pero también emotiva porque habla de la importancia de todas estas personas que trabajan en Estados Unidos: Los valet, los cocineros, los jardineros; lo trabajadores, divertidos y honestos que son. Queríamos hacerlos visibles".

El Valet, que se estrena el viernes en Star+ sigue a Antonio (Derbez), un tímido aparcacoches que aparece accidentalmente en una foto de paparazzi con la estrella de cine Olivia (Samara Weaving) y su amante Vince Royce (Max Greenfield), quien es un hombre casado.

Para evitar un desastre de relaciones públicas, Antonio acepta a regañadientes hacerse pasar por el novio de Olivia con el fin de encubrir la relación de los amantes. El elenco incluye a la difunta Carmen Salinas como su madre, en su último papel.

"Yo creo que es la mejor actuación de Carmelita Salinas en una película. Les va a encantar. Sale de una mamá un poquito calenturienta, ¡pero es muy simpática! Y me dio mucha tristeza que no pudiera verla terminada la película, porque se moría de ganas y no alcanzó, desgraciadamente".

El filme llega a menos de dos meses de que Coda: Señales del Corazón, en la que interpretó al profesor de música que alienta a la única hija oyente de una familia sorda a perseguir sus sueños como cantante, se alzara con el Premio de la Academia a la Mejor película. "¡Estoy feliz! No me esperaba yo todo esto, la verdad creo que estoy pasando por el mejor momento de mi carrera", finalizó.