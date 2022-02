Exhibe Nodal que ya no tiene el tatuaje de Belinda

Expresó que actualmente esta concentrado en su carrera musical.

El cantante y ex pareja de Belinda, Christian Nodal, se presentó en vivo durante un evento, dentro del cual se pudo notar que ya no tiene el tatuaje con las letras de su ex pareja, las cuales se ubicaban en el oído derecho.

Anteriormente, el cantante ya había cubierto otro tatuaje que tiene cerca de la oreja que decía Beli con los cuatro palos del póker: la espada, el corazón, el diamante y el trébol. Pero las gran incógnita era cómo lograría borrar los ojos de Belinda de su pecho debido a sus grandes dimensiones del diseño.

A través de redes sociales comenzó a circular un video captado por fan donde se ve a Nodal sobre el escenario cantando "Acá entre nos", de Vicente Fernández, luciendo un saco beige sin camisa para dejar al descubierto su pecho.

En el clip de pocos segundos de duración se pudo apreciar que la piel del pecho del cantante estaba ligeramente enrojecida, lo que podía significar que se colocó maquillaje para ocultarlo o que le realizó modificaciones al polémico tatuaje.

Algunos aseguran que en cantante de "Botella tras botella" hizo que le pusieran unas alas en el pecho para cubrir la mirada de su ex amada.

Cabe recordar que el tatuador Rafael Valdez, quien modificó el tatuaje que decía Beli, comentó en una entrevista a medios de comunicación que ya estaba trabajando en otros de los tatuajes de Nodal, dejando entre ver que uno de esos era la mirada de Belinda que tiene en el pecho.

"Él ya tenía la idea de lo que quería, así que yo nada más colaboré con su idea. Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente. Y así lo dejo de mi parte porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más", comentó.

De comprobarse que Christian Nodal eliminó el segundo tatuaje para no tener el constante recordatorio de lo enamorado que estuvo de Belinda, sólo quedarían dos diseños por remover. Uno de ellos es la palabra Utopía (nombre del segundo álbum de estudio de Belinda) con un corazón en color rojo que tiene ubicado en una parte de su frente.

Otra marca que tiene en la piel en honor a su ex prometida es un pequeño arco que está en su dedo índice de la mano derecha, el complemento de dicha marca lo tiene Belinda, quien se puso una flecha disparada. La ex pareja al juntaran sus manos, formaran una romántica imagen.

Está enfocado en su carrera musical

Previo a su presentación en Premios Lo Nuestro 2022, Christian Nodal fue entrevistado por el programa Despierta América donde habló sobre el homenaje a Vicente Fernández y sobre lo que está pasando en su vida tras su rompimiento con Belinda.

"Se va a sentir todo nuestro orgullo, nuestra cultura mexicana hicimos un homenaje a don Vicente y estoy muy emocionado, muy contento, por lo resultados", comentó Nodal sobre el evento.

También el cantante afirmó estar agradecido por todo lo que vive y sobre su pasado comento, ya no recordarlo y, aunque no mencionó directamente el nombre de Belinda, fans aseguran que sus palabras iban con dedicatoria a ella.

"Yo vivo el momento, sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco, simplemente disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino en el momento y pues agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos", señaló el intérprete de "Adiós amor".