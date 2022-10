¡Explosión sonora! David Garrett llega a la Arena Monterrey

Canciones como Viva la vida, Tarantella y Come Together de The Beatles arrancaron el repertorio de Garrett, quien fue acompañado por cinco músicos.

David Garrett llegó a la Arena Monterrey con su gira Alive, un show que el violinista alemán describe como “una explosión de vida”, y vaya que con sus interpretaciones el músico logró un espectáculo enérgico, emocional y sobre todo divertido.





Canciones como Viva la vida, Tarantella y Come Together de The Beatles arrancaron el repertorio de Garrett, quien se hizo acompañar en el escenario por cinco músicos.













Elogiado y reconocido por ser pionero en la tendencia del crossover moderno, David emocionó al público con temas como Enter Sandman de Metallica, Hit the road Jack y el tema de la película La Bella y la Bestia.





Para Shallow, que se volviera famosa con la voz de Lady Gaga, David subió al templete a una suertuda fanática, y la invitó a sentarse en un sillón, para dedicarle el tema. En Stayin’ Alive éxito de los Bee Gees, Garrett caminó entre las filas del área de cancha y se tomó selfies con el público.













Su virtuosismo para el piano también se hizo evidente en la ejecución de Imagine de The Beatles, donde alternó dicho instrumento con su inseparable violín. Tras un breve intermedio de 15 minutos la

magio volvió al escenario con Live and Let Die de Guns N’ Roses, y algunos temas de Michael Jackson como Smooth Criminal y Thriller.