F1 en Las Vegas reúne a estrellas del cine y la música

El reciente Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 no solo fue escenario de una emocionante competencia automovilística, donde Max Verstappen se consagró tetracampeón mundial y George Russell se llevó la victoria, sino también de un desfile de glamour y fama.

El evento, que por segundo año consecutivo transformó el Strip en una pista de carreras, atrajo a numerosas personalidades del deporte, la música, el cine y la televisión, quienes se dieron cita en el paddock para vivir la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo.

Entre las figuras más destacadas que se dejaron ver en la parrilla de salida y en las suites de hospitalidad se encontraban íconos de Hollywood como Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Ben Affleck y Mark Wahlberg.

La música también estuvo bien representada con la presencia de estrellas globales como Beyoncé, Jay-Z, Louis Tomlinson y DJ Steve Aoki.

Más allá de la competencia en la pista, el fin de semana se convirtió en un espectáculo global que fusionó la velocidad, el entretenimiento y la cultura pop, reafirmando el atractivo de la Fórmula 1 para una audiencia diversa y de alto perfil.

