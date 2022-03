Fallece actor ucraniano en bombardeo de Irpin

Se había enlistado en las Fuerzas de Defensas Territorial para "proteger al país de los ocupadores rusos".

El actor, cantante y compositor Pavlo Li, más conocido como Pasha Lee, falleció por un bombardeo de parte del ejército ruso en Irpin, Lee se había enlistado en el ejército para defender Ucrania por la invasión de la milicia del país de Vladimir Putin.

Fue por medio de las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Odesa que se dio la noticia, "el famoso actor Pasha Lee ha sido asesinado", fue el pasado domingo 6 de marzo que se notificó el deceso.

Entre su carrera profesional se encuentra también trabajos de doblaje, ya que tradujo películas como 'El Rey León' y 'El Hobbit', y participó en películas como 'Shtolnya', 'Shadows of Unforgotten Ancestors' de Lyubomyr Levytsky, 'Zvychayna sprava' de Valentyn Vasyanovych, 'The Fight Rules' de Oleksey Shaparev, "'Meeting of classmates' de Valentyn Shpakov, entre otras.

"Durante las últimas 48 horas hay una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando y estamos sonriendo porque vamos a salir adelante", se lee en su última publicación en redes, vistiendo el uniforme del ejército.

Actualmente la ciudad de Irpin se encuentra en proceso de evacuación por parte del gobierno de Ucrania, dicha metrópoli cuenta con 43 habitantes.