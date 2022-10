Fallece Angela Lansbury; su legado ahora es inmortal

Angela Lansbury logró una extensa carrera interpretativa que incluyó cine, teatro y televisión; falleció en la madrugada.

La actriz británica Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie Murder, She Wrote y de cintas como Gaslight o The Picture of Dorian Gray, murió ayer a los 96 años de edad en Los Ángeles, EUA.





Su fallecimiento, en la madrugada, se produjo cuando sólo faltaban cinco días para que cumpliera 97 años, dijo su familia en un comunicado difundido por la revista People.





Lansbury, que se convirtió en un rostro conocido de la pantalla chica por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en Murder, She Wrote, estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto -Gaslight, The Picture of Dorian Gray, The Manchurian Candidate- y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.





Nacida en Londres en 1925, huyó con su madre de la II Guerra Mundial y se mudó a Nueva York en 1940, donde tras estudiar interpretación logró varios papeles en Broadway hasta ganar su primer premio Tony en 1996 por el musical Mame. Luego se llevaría otros cuatro más, además de uno honorífico en 2022.





La actriz dio vida a la sensible Mrs. Potts en la versión animada de Beauty and the Beast y se sumó a títulos de Disney como Anastasia y Mary Poppins Returns. Durante su extensa carrera interpretativa participó en una treintena de películas, catorce obras de teatro y dos series de televisión.