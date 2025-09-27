Fallece Camucha Negrete, actriz de 'Pantaléon y las visitadoras'
La actriz y presentadora peruana Camucha Negrete, recordada por su papel en Pantaléon y las visitadoras, falleció este sábado en Lima a los 80 años
La actriz y presentadora peruana Camucha Negrete, recordada por su papel en Pantaléon y las visitadoras, falleció este sábado en Lima a los 80 años, tras enfrentar problemas de salud en las últimas semanas, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Cultura expresó en X: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, Camucha Negrete, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria" y extendió sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad artística.
La familia de la actriz confirmó la noticia y destacó que "su luz, alegría y cariño quedarán por siempre", agradeciendo todas las muestras de apoyo en este difícil momento.
Negrete comenzó su carrera como modelo y se consolidó como actriz de telenovelas y obras teatrales nacionales.
En 1975 interpretó a 'La brasileña', uno de los papeles principales en Pantaléon y las visitadoras, la única película dirigida por el Nobel Mario Vargas Llosa junto con José María Gutiérrez Santos, filmada en República Dominicana y co-protagonizada por José Sacristán y Katy Jurado.
En 1999, Francisco Lombardi realizó una segunda versión de esta película con Salvador del Solar y Angie Cepeda. Además, Negrete participó en producciones televisivas junto al célebre actor cómico cubano Leopoldo Fernández, ‘Tres Patines’.
