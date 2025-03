Fallece David Johansen, pionero del punk en los 70's

David Johansen, el icónico líder de la banda punk New York Dolls, falleció este 28 de febrero a los 75 años después de una larga batalla contra el cáncer en etapa 4.

Johansen fue fundamental en la creación de la estética punk rock, fusionando elementos de glam y hard rock con una actitud anti-establishment.

David Johansen fue un cantante, compositor y actor estadounidense, más conocido como el vocalista de la influyente banda de proto-punk New York Dolls.

Nacido el 9 de enero de 1950, Johansen fue una figura clave en la escena musical de Nueva York en la década de 1970 y es considerado uno de los precursores del movimiento punk rock.

Los New York Dolls fueron una influyente banda de proto-punk estadounidense formada en Nueva York en 1971. La banda estaba conformada por David Johansen quien era el vocalista y guitarra rítmica. Johnny Thunders, guitarra principal y coros. Sylvain Sylvain, guitarra rítmica, piano y coros. Arthur Kane con el bajo y en la batería Billy Murcia.

La banda se formó en 1971 en Nueva York, con David Johansen como vocalista y Johnny Thunders como guitarrista principal.

Los New York Dolls combinaban elementos de glam rock, hard rock y R&B, con una actitud anti-establishment y una estética andrógina y provocativa.

Lanzaron dos álbumes influyentes: "New York Dolls" (1973) y "Too Much Too Soon" (1974).

Y finalmente se separó en 1976, pero su influencia en la música punk y rock ha sido enorme, inspirando a bandas como The Ramones, The Sex Pistols y Guns N' Roses.

Años despúes, Johansen comenzó su carrera en solitario y con esto la creación de su alter ego Buster Poindexter.

Buster Poindexter fue un proyecto musical que Johansen lanzó en la década de 1980, caracterizado por un estilo de música más comercial y accesible que su trabajo con los New York Dolls.

Bajo este nombre, Johansen lanzó varios álbumes y singles, incluyendo el éxito "Hot Hot Hot" en 1987.

El personaje de Buster Poindexter fue una creación de Johansen, que se presentaba como un cantante de lounge con un estilo retro y una personalidad exagerada. El proyecto fue visto como una forma de Johansen de explorar nuevos sonidos y estilos, y de conectar con un público más amplio.

