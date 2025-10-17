Cerrar X
Fallece Ed Williams, actor de 'The Naked Gun', a los 98 años

El intérprete estadounidense, recordado por su papel como en 'Police Squad!' y 'The Naked Gun', murió el pasado 2 de octubre, según confirmó su familia

Ed Williams, conocido por interpretar a Ted Olson en la serie Police Squad! y en las películas originales de Naked Gun, falleció a los 98 años.

Fue la propia nieta del actor, Stephanie Williams, quien confirmó esta noticia al medio The Hollywood Reporter y precisó que su fallecimiento ocurrió el pasado 2 de octubre.

Williams nació en California en 1926 y, previo a mudarse a Hollywood con su esposa Nancy en 1955, sirvió en la Marina de Estados Unidos.

El actor comenzó su carrera en el teatro y puso pausa a su trabajo para enseñar radiodifusión en una escuela de Los Ángeles.

En la década de los sesenta, Williams volvió a audicionar, pero no fue hasta 1982 que consiguió su papel más conocido como el científico Ted Olson en Police Squad!, una serie de televisión de comedia que satirizaba los dramas policiales.

Además de interpretar a Olson, Williams dio vida en varias ocasiones a reverendos, siendo el más recordado su papel en Father of the Bride (1991), protagonizada por Steve Martin y Diane Keaton.

Durante su carrera también tuvo apariciones en diversos proyectos como Ratboy (1986), Nickel & Dime (1992), Carnosaur (1993) y Hollywood Radio Players (2022), siendo este su último trabajo.


