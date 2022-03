Fallece Jeff Carson a los 58 años de edad

La noticia fue dada a conocer por su publicista.

El músico de country, Jeff Carson falleció el día de hoy a los 58 años de edad; es recordado por canciones como "Not On Your Love" y "The Car".

El músico falleció de un ataque al corazón en un hospital de Franklin, dijo Jeremy Westby, de 2911 Media.

Carson nació en Tulsa, Oklahoma, en 1963, y originalmente se llamaba Jeffrey Lee Herndon, dijo Westby en un comunicado de prensa. Cantó en la iglesia y formó una banda en Rogers, Arkansas, antes de mudarse a Branson, Missouri, donde escribió canciones y tocó a nivel local, según el texto.

Se mudó a Nashville y grabó demos para Tracy Lawrence, Reba McEntire, Tim McGraw, Faith Hill y otras estrellas del country.

Carson recibió un contrato de grabación en Curb Records en 1995 y lanzó el sencillo "Yeah Buddy". Luego grabó los sencillos "Not On Your Love" y "The Car", que le valieron su primer premio de la Academia de Música Country por video del año.

Durante su carrera tuvo 14 sencillos en la lista Billboard, dijo Westby.

Carson se retiró de la música para convertirse en policía en Franklin, y permaneció en el departamento policial. Volvió a la música en 2019 y lanzó "God Save The World", una canción grabada previamente.

El cantante Bryan White dijo en Twitter que le entristecía enterarse de la muerte de su amigo.

"Era un cantante formidable y una de las personas más amables que he conocido... Te veré en el lado bueno amigo", dijo White.

El Departamento de Policía de Franklin tuiteó que agradecía a Carson por su "vida de servicio y canción" y dijo que él "¡cambió a todos los que conoció, a todos nosotros, para bien!".

Con información de AP.