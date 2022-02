Fallece Mark Lanegan, líder de Screaming Trees a los 57 años

Su equipo informó que el músico y compositor falleció esta tarde, sin embargo aún no dan a conocer las causas

El famoso músico Mark William Lanegan reconocido por la banda Screaming Trees, falleció hoy a los 57 años.

Por medio de sus redes sociales, su equipo de prensa anunció el fallecimiento sin revelar las causas pero informó que había muerto en su casa de Killarney en Irlanda.

"Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. El querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. Pedimos Por favor respete la privacidad de la familia".

Además, señalaron que no tenían más información disponible por lo que pidieron a los medios de comunicación respetar la privacidad de su familia.

Iniciador del movimiento Grunge

Lanegan fue uno de los grandes pioneros del movimiento grunge, según la organización artística KEXP, su distintiva voz de barítono y sus letras oscuras impulsaron a los propios Screaming Trees de Seattle al estrellato de este género musical en los 90.

Su prolífica carrera la siguió en solitario, lanzando doce álbumes, el más reciente Straight Songs of Sorrow de 2020. Lanegan también era conocido por su trabajo con The Gutter Twins y Queens of the Stone Age, así como por sus álbumes colaborativos con Isobel Campbell, Duke Garwood y Skeleton Joe.