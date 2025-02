Fallece Sergio Cucco, padre de Nicki Nicole, a los 56 años

Sergio Cucco, padre de la reconocida cantante argentina Nicki Nicole, falleció a los 56 años tras enfrentar una larga enfermedad.

La noticia fue confirmada por medios argentinos que informaron que la artista se encontraba en Costa Rica al momento del deceso, tras haber participado en el Picnic Festival Centroamérica.

El velorio se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares cercanos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha del regreso de Nicki Nicole a Argentina, aunque fuentes allegadas aseguran que podría viajar en los próximos días para acompañar a su familia en este difícil momento.

"Nicki Nicole"



Porque murió Sergio Cuocco, el padre de Nicki Nicole a sus 56 años. pic.twitter.com/IT0xckfPiP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 10, 2025

Un golpe en medio de una intensa agenda

El fallecimiento de su padre llega en un momento de gran actividad profesional para la cantante, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco. Luego de su presentación en Costa Rica, Nicki tiene programado un concierto en el Pichilemu Surfestival, en Chile, el próximo sábado 15 de febrero.

Además, antes de que finalice el mes, se espera su participación en eventos como el Cosquín Rock 2025 en Córdoba, el Festival de la Manzana en Río Negro y el festival carnavalero Nonstop the Madness en Bolivia.

Pese a la triste noticia, Nicki Nicole no ha hecho declaraciones públicas hasta ahora, sin embargo sus seguidores han colmado sus redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias, mostrando su cariño y solidaridad en este difícil momento.

Orgulloso del éxito de su hija

El amor y orgullo de Sergio Cucco por su hija eran evidentes. En 2021, cuando Nicki Nicole se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, su debut en la televisión estadounidense, interpretando un medley de "Wapo Traketero" y "No Toque Mi Naik", su padre no pudo ocultar su emoción.

Su memoria vivirá en quienes lo conocieron y, sin duda, en el corazón de su hija, quien ha conquistado la escena musical con su autenticidad y talento.

