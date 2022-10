Falleció Leslie Jordan; se lleva el cariño del público

El cómico Leslie Jordan murió en un accidente de tránsito en Los Ángeles a sus 67 años. Es conocido por sus papeles en Will and Grace y American Horror Story.

El actor y cómico estadounidense Leslie Jordan, conocido por sus papeles en Will and Grace y American Horror Story, murió ayer a los 67 años tras un accidente de tránsito en Los Ángeles.





Según el diario Los Ángeles Times, el actor perdió el control de su vehículo en torno a las 9:30 de la mañana en el cruce entre las calles Cahuenga y Romaine, a unos 3 kilómetros del conocido Paseo de la Fama de Hollywood, y no sobrevivió al impacto.





Las primeras hipótesis sugieren que Jordan pudo sufrir una emergencia médica mientras conducía, aunque las autoridades aún deben esclarecer las causas del accidente. El actor ganó popularidad recientemente gracias a las redes sociales, donde acostumbraba a subir videos breves que fueron especialmente exitosos durante la pandemia por el Coronavirus.













“Hoy, el mundo es un lugar más oscuro sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No sólo tenía un mega talento y fue un placer trabajar con él, también ofreció un santuario emocional al país durante uno de sus momentos más difíciles”, afirmó su agente, David Shaul.





Entre sus últimos trabajos, el actor llegó a interpretar a tres personajes diferentes en tres temporadas de la serie American Horror Story. En 2006 ganó un premio Emmy al mejor actor invitado por su trabajo en Will & Grace.





Entre su infinidad de apariciones en la pantalla chica figuran títulos como The Cool Kids, The Help, Call Me Kat, Aly McBeal, Ugly Betty, Star Trek, entre muchos más.