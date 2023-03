Familia de 'Chabelo' pide privacidad tras su muerte

La familia del icónico actor Xavier López ‘Chabelo’ pidió al público y a los medios de comunicación privacidad por lo menos hoy luego de la muerte del artista.

Durante una conferencia de prensa brindada por su hijo, Xavier López Miranda este sábado, en punto de las 16:30 horas, desde la funeraria a donde llevaron el cuerpo de 'Chabelo', se dieron detalles sobre la muerte del comediante y sus últimos momentos.

De acuerdo a lo declarado por López Miranda, el ‘amigo de todos los niños’ falleció de un inesperado choque séptico, que no causó un sufrimiento al actor.

“Mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia al Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Soto lo atendió, se dieron cuenta de que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y posteriormente un choque séptico. Gracias a Dios, no sufrió”, relató.