Fan enloquece al acercarse a Belinda y esto pasó

El pasado fin de semana, la famosa cantante mexicana Belinda vivió un momento de susto durante su concierto en la Feria de las Fresas en Irapuato.

Fue durante el evento cuando un fanático ebrio enloqueció al lograr evadir a los de seguridad y subir al escenario para abrazarla con euforia. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de cariño se convirtió en una situación tensa cuando el hombre no quería soltar a la cantante de 'Ángel'.

Un video de TikTok muestra el momento en que Belinda intenta liberarse del abrazo del fan, pero este cae al suelo y sujeta fuertemente las piernas de la artista.

La situación provocó la intervención de los guardias de seguridad, quienes intentaron retirar al hombre del escenario por la fuerza, pero el joven seguía aferrado a Belinda.

Ante la situación, la cantante hizo una expresión de susto y pidió a los guardias que se alejaran. En lugar de intentar liberarse del abrazo del fanático, Belinda decidió abrazarlo y tratar de calmarlo.

Cabe mencionar que además de sujetar las piernas de Belinda con fuerza, el hombre aprovechó para darle un beso y recargar su cabeza sobre su pecho.

El admirador gritaba con pasión que la amaba y la artista pidió a sus asistentes que le dieran una bebida para intentar apaciguarlo y evitar un posible ataque por el rechazo.

Finalmente, la situación se resolvió y la presentación continuó sin mayores incidentes.

Posteriormente en sus redes sociales la cantante escribió:

'En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda'.

La valentía y la empatía de Belinda fue aplaudida por muchos de sus seguidores, pero el comportamiento del fan causó indignación porque muchos otros consideraron que cometió acoso al jalarla, manosearla, darle un beso y recargarse en su pecho.

Belinda responde a quien la calificó de 'exagerada'

A través de sus historias de Integran, Belinda reaccionó a quien la calificó de “exagerada” tras el incidente con el fan, pues, en su opinión, la cantante no debería de quejarse de sus seguidores.

Ante esto, un seguidor de Belinda salió en su defensa en la misma plataforma y la cantante aprovechó la oportunidad de tachar los comentarios del reportero de “misóginos”, además de que pidió “ver el video (del incidente) y sacar sus propias conclusiones”.

En otra historia, la artista explicó que ella permitió que el fan se acercara porque le tiene un cariño a sus seguidores.

'Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza, yo estoy bien ', escribió.

'Sólo me asusté en el momento, lo cual es algo normal, amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen al aire', señaló Belinda sobre lo ocurrido.