Fan le roba beso a Bad Bunny; denuncian acoso

Cuando el ícono del reguetón iba a saludar de beso en la mejilla a una joven, esta aprovechó para robarle un beso en la boca.

Este martes se desató la polémica en redes sociales tras la difusión de un video donde aparece Bad Bunny besando a una fan.

Todo sucedió después de sus conciertos en Puerto Rico, cuando Bad Bunny se fue de fiesta.

Sin embargo, algunas personas acusan a sus fans de haber acosado al cantante con besos y tocamientos no consentidos mientras estaba ebrio.

En el video se puede ver que el ícono del reguetón iba a saludar de beso en la mejilla a una joven, quien aprovechó ese momento para voltear la cara y robarle un beso en los labios.

Se puede ver que el cantante reaccionó sorprendido al retirarse de inmediato hacia atrás, mientras que la mujer que traía un vestido verse responde con un "ups" y continúa bailando.

Al final solo se ve a Bad Bunny confundido, pero después se aleja y sonríe ante el incidente.

¿QUIÉN LE DIÓ EL BESO A QUIEN? VETE PAL pic.twitter.com/FptQYr8Lde — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Señalan que beso robado a Bad Bunny es acoso sexual

El beso robado de fan a Bad Bunny causó polémica en redes sociales donde algunos lo tomaron con humor, sin embargo algunos destacaron que el consentimiento no tiene excepciones de género, y si la otra persona no es consciente es un acto de acoso.

Además señalan que el intérprete se encontraba ebrio, por lo que no estaba en sus cinco sentidos para dar su consentimiento.

QUE TU ME DICESSSSSS (Vean la mano de la mujer) pic.twitter.com/khtbuBrFHz — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

"PÉSIMAMENTE MAL, 2 si hubiera sido al revés y que ella no quisiera, ARDE TROYA, 3 RESPETEN QUE TIENE NOVIA! Aunque sea un artista, no te da derecho a hacer eso y 4 se le ve la cara al wey de que CERO buscaba eso (a lo que va a dar pauta para que sea mucho más precavido con sus fans", ""Claramente se nota que él se queda como ´¿qué carajos?'", "Qué asco; la gente no entiende lo que es el consentimiento. Esto no está bien y no es lindo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales

Sin embargo, en un segundo video se ve que el cantante se volvió a acercar a la misma fan y se vuelven a besar, pero ahora sin reparos porque lo hicieron apasionadamente.

Fanática toca partes íntimas a Bad Bunny

En un segundo video muestra al puertorriqueño bailando y bebiendo de espaldas con una mujer que viste de blanco, quien lo abrazaba, pero cuando ella baja las manos se ve que le toca las partes íntimas a Bad Bunny.

Como era de esperarse, este incidente también fue señalado por los internautas de acoso sexual.

"Son mujeres aprovechadoras", "Yo no creo que ella sea una fan, pero como quiera se nota al final que Bad intenta sacarle la mano", "El intento de agarrarle el mamero SÍ es acoso. Espero que Benito tome acción legal en contra de esta persona", se lee en algunos tuits.

Con información de info7.mx